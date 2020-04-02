02 апреля 2020 года

Австралия поможет своим лобстерам улететь

Власти Австралии намерены поддержать своих рыбаков и рыбоводов субсидированием авиаперевозок, с помощью которых осуществляется экспорт. Такая мера предусмотрена в качестве компенсации ущерба от пандемии коронавируса.

Правительство Австралии намерено выделить на эти цели 67 млн долларов США. Финансирование предназначено для доставки продукции в ОАЭ, Китай, Японию, Гонконг и Сингапур. Партии грузов будут отправляться из Мельбурна, Сиднея, Брисбена и Перта, пишет Bloomberg.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее сократились продажи лобстеров – важного для экономики Австралии продукта. К этому привели падение потребительского спроса в Китае и других странах-импортерах, а также отмена коммерческих рейсов. Цены на лобстеров в США упали до самого низкого уровня за последние 4 года, а в Новой Зеландии добытчики этих ракообразных начали отпускать их обратно в море.

Напомним, что различные меры поддержки рыбопромышленников, пострадавших из-за пандемии коронавируса, вводят также Китай, США и Канада.

Fishnews