03 апреля 2020 года

Камчатский край возглавил Владимир Солодов

Президент принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатского края. Регион возглавил Владимир Солодов, до этого зампред правительства Республики Саха (Якутия).

Президент Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Камчатского края», сообщает корреспондент Fishnews.

«Принять отставку губернатора Камчатского края Илюхина В.И. по собственному желанию», - говорится в тексте документа.

Врио губернатора назначен Владимир Солодов, с 2018 г. возглавлявший правительство Республики Саха (Якутия). Новый глава региона родился 26 июля 1982 г. в Москве. Учился в Институте политических наук в Париже, затем в МГУ им. М.В. Ломоносова.

До прихода на пост председателя правительства Республики Саха (Якутия) был председателем совета директоров Фонда развития Дальнего Востока, затем – заместителем полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Владимир Илюхин возглавлял Камчатку с 2011 г. «Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Fishnews