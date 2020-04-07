07 апреля 2020 года

Решения для рыбопереработки предложат на питерской выставке

На Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia, которые пройдут в Санкт-Петербурге в сентябре, будет обширно представлен сегмент оборудования для переработки рыбы. На сегодняшний день участие подтвердили свыше 15 отечественных и зарубежных компаний этого профиля.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пройдут в Северной столице 21-23 сентября на площадке КВЦ «Экспофорум». Организатор мероприятий – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ESG, оборудование для рыбопереработки представят, в частности, компании Baader, Marel, Peruza, «Технологическое оборудование» и «МП-Технологии».

Baader занимается планировкой, проектировкой, установкой комплексных технологических линий и оборудования как для судов, так и для береговых заводов. Большинство решений компании разрабатывается индивидуально под заказ. Представители Baader также проводят интенсивное обучение для своих клиентов, чтобы им было легче освоить методы работы, эксплуатации и технического обслуживания.

Marel - ведущий мировой поставщик услуг и передовых систем обработки для рыбной промышленности. Предприятие предлагает решения для каждого этапа. Это автономное оборудование, отдельные системы и производственные линии, которые управляются и интегрируются с индивидуальным комплексным программным обеспечением Innova. Разработки Marel позволяют в реальном времени управлять всеми процессами и проводить мониторинг пропускной способности, а также повышать общую эффективность и производительность завода.

Peruza занимается производством рыбоперерабатывающих систем, которые востребованы и популярны более чем в 20 странах. Компания выпускает автоматические линии, конвейеры и линии барабанного типа для разделки и потрошения рыбы. В ассортимент продукции входят также автоматическая линия засаливания и упаковки, непрерывная посолочная линия, дефростер, дешламатор для лосося, ручная сортировочная линия, роликовая линия сортировки пелагических рыб.

Дальневосточное предприятие «Технологическое оборудование» производит холодильную и морозильную технику, а также оборудование для аквакультуры, переработки рыбы, икры и морепродуктов. Предприятие ежегодно проектирует, строит и модернизирует от 8 до 12 рыбоперерабатывающих заводов мощностью от 100 до 500 тонн в сутки - на Камчатке, Курилах и Сахалине, в Приморье и Хабаровском крае, Магаданской области и других регионах России.

Также компания предлагает технологические решения для небольших цехов мощностью от 5 до 70 тонн в сутки - как для первичной, так и для глубокой переработки и консервирования. Кроме того, «Технологическое оборудование» проектирует судовые перерабатывающие цеха, производит мобильные перерабатывающие комплексы на базе стандартных контейнеров и широкий спектр изделий из нержавеющей стали.

Калининградская группа компаний «МП-Технологии» поставляет различное оборудование для переработки: вакуумные массажеры, инъекторы, волчки-мешалки, куттеры, льдогенераторы, ленточные пилы, варочные котлы с электроподогревом, шпигорезки, машины для мойки ящиков, гидравлические шприцы, шпарчаны с электроподогревом, слайсеры. «МП-Технологии» занимаются проведением монтажных и пусконаладочных работ, оказывает техническую поддержку, сервисное и послегарантийное обслуживание. Также ГК реализует рефрижераторные контейнеры и упаковочное оборудование.

«Сегмент оборудования для рыбопереработки представлен довольно широко на Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia. Участники данного звена являются важной частью в цепочке - от вылова в море до доставки конечному потребителю. На выставке будут присутствовать как отечественные, так и зарубежные производители оборудования, которые выпускают абсолютно разные решения, благодаря чему не являются конкурентами и могут оказать друг другу консультационную помощь. Широкий ассортимент услуг, оказываемых компаниями, позволит также найти клиентов как среди посетителей, так и среди участников», - рассказал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Информационный партнер ESG – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews