Новости
Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

«Гильотина» внушает надежду

Со временем схема госконтроля и надзора в рыбной отрасли должна устроить и государство, и бизнес, надеется президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

В октябре были созданы рабочие группы, которые занимаются реализацией механизма «регуляторной гильотины». Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков вошел в состав такой рабочей группы в сфере рыболовства.

Работа идет плановая, пока никаких особых проблем не возникает, рассказал глава АЯП в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства»: «Группа ведет деятельность в двух направлениях. Во-первых, это отмена устаревших, избыточных и уже не применяемых актов времен СССР. Во-вторых, это работа с проектами новых нормативных правовых актов, которые содержат определенные регуляторные нормы, требования, ограничения и прочее. В рабочей группе есть эксперты, которые осуществляют предварительный анализ новых проектов. Далее все это публично обсуждается на заседаниях группы».

Президент ассоциации отметил, что в особых кризисных условиях в результате пандемии рыбный бизнес еще более, чем раньше, нуждается в снижении административного прессинга.

Были опасения, что отрасль из-за отмены действующих советских актов останется без регулирования там, где оно необходимо. «В итоге пришли к решению, что так или иначе эти акты подлежат отмене. Но ко времени отмены (1 января 2021 года) необходимо подготовить современные, отвечающие реалиям сегодняшнего дня документы, регулирующие эти вопросы», - подчеркнул Вячеслав Бычков.

По его словам, Минсельхоз уже занимается созданием соответствующих нормативно-правовых актов. Планируется, что эти документы также планово пройдут через оценку экспертов рабочей группы.

Глава АЯП считает, что при прежнем составе правительства реального реформирования по сути не было. «Сегодня ситуация иная, наверно, более благоприятная и внушающая осторожный оптимизм. Есть два законопроекта – «Об основах разрешительной деятельности в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», которые направлены на создание правовой основы для разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, - напомнил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». - Предполагается, что все вновь принимаемые нормативно-правовые акты должны будут соответствовать этим двум базовым законам».

Он рассказал, что ВАРПЭ активно ведет исследования, в которых подсчитывает финансовые потери от чрезмерного административного обременения в рыбной отрасли. «Я полагаю, что в итоге этих исследований появится достаточно интересный документ, имеющий большое практическое значение», - анонсировал Вячеслав Бычков.

Президент ассоциации заметил, что под «регуляторную гильотину» пока не попал госконтроль в сфере охраны водных биоресурсов на море – там, где его осуществляют органы Пограничной службы. А ведь на морскую составляющую приходится более 90% всего вылова, обратил внимание глава АЯП. По его мнению, оба органа госконтроля в сфере охраны ВБР (Росрыболовство – для внутренних водоемов и Погранслужба – для морских вод) должны находиться в одном правовом поле.

«Наше государство декларирует, что реформа госконтроля и надзора направлена на создание благоприятных условий для ведения хозяйственной деятельности. В том числе методом перевода госконтроля и надзора на риск-ориентированный подход. Что ж, цель заявлена, и мы будем двигаться к ней. За каждым членом нашей рабочей группы стоят рыбацкие коллективы. Мы отстаиваем их интересы, и хочется верить, что со временем мы выйдем на такую схему осуществления госконтроля и надзора в области рыболовства и сохранения ВБР, которая устроит и государство в лице регулятора, и бизнес», - резюмировал президент ассоциации.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Все материалы

Интервью

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

«Гильотина» внушает надежду

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Отрасли нужно спокойное регулирование

Заместитель директора компании «Гранис» Дмитрий МАКАРЕНКО

Заместитель директора компании «Гранис»

Дмитрий МАКАРЕНКО

Нашими проектами мы рассчитываем привлечь людей на Северные Курилы

Руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир КУЛИЕВ

Руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства

Самир КУЛИЕВ

На Сахалине решают вопрос с любительским рыболовством

Все интервью

Личное мнение

Директор Центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ Даниил ЦЫГАНКОВ

Директор Центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ

Даниил ЦЫГАНКОВ

Снятие лишних требований – самый простой способ помочь экономике

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Все материалы

Крупным планом

Получите скидку 3% на оборудование для первичной переработки рыбы

«ПУТИНА-2020»: Специальное предложение от «Технологического оборудования»

Маймакса, Архангельск - именно здесь расположена береговая база АТФ

Архангельский порт: подставляя плечо судам Севера

Добыча лосося у берегов Сахалина

Проходные дни на Сахалине: старые вопросы новой путины

В музее Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) во Владивостоке прошла лекция, посвященная 25-летию базы исследовательского флота института

Научный флот Дальнего Востока отмечает юбилей

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.