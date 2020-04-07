07 апреля 2020 года

«Гильотина» внушает надежду

Со временем схема госконтроля и надзора в рыбной отрасли должна устроить и государство, и бизнес, надеется президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

В октябре были созданы рабочие группы, которые занимаются реализацией механизма «регуляторной гильотины». Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков вошел в состав такой рабочей группы в сфере рыболовства.

Работа идет плановая, пока никаких особых проблем не возникает, рассказал глава АЯП в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства»: «Группа ведет деятельность в двух направлениях. Во-первых, это отмена устаревших, избыточных и уже не применяемых актов времен СССР. Во-вторых, это работа с проектами новых нормативных правовых актов, которые содержат определенные регуляторные нормы, требования, ограничения и прочее. В рабочей группе есть эксперты, которые осуществляют предварительный анализ новых проектов. Далее все это публично обсуждается на заседаниях группы».

Президент ассоциации отметил, что в особых кризисных условиях в результате пандемии рыбный бизнес еще более, чем раньше, нуждается в снижении административного прессинга.

Были опасения, что отрасль из-за отмены действующих советских актов останется без регулирования там, где оно необходимо. «В итоге пришли к решению, что так или иначе эти акты подлежат отмене. Но ко времени отмены (1 января 2021 года) необходимо подготовить современные, отвечающие реалиям сегодняшнего дня документы, регулирующие эти вопросы», - подчеркнул Вячеслав Бычков.

По его словам, Минсельхоз уже занимается созданием соответствующих нормативно-правовых актов. Планируется, что эти документы также планово пройдут через оценку экспертов рабочей группы.

Глава АЯП считает, что при прежнем составе правительства реального реформирования по сути не было. «Сегодня ситуация иная, наверно, более благоприятная и внушающая осторожный оптимизм. Есть два законопроекта – «Об основах разрешительной деятельности в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», которые направлены на создание правовой основы для разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, - напомнил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». - Предполагается, что все вновь принимаемые нормативно-правовые акты должны будут соответствовать этим двум базовым законам».

Он рассказал, что ВАРПЭ активно ведет исследования, в которых подсчитывает финансовые потери от чрезмерного административного обременения в рыбной отрасли. «Я полагаю, что в итоге этих исследований появится достаточно интересный документ, имеющий большое практическое значение», - анонсировал Вячеслав Бычков.

Президент ассоциации заметил, что под «регуляторную гильотину» пока не попал госконтроль в сфере охраны водных биоресурсов на море – там, где его осуществляют органы Пограничной службы. А ведь на морскую составляющую приходится более 90% всего вылова, обратил внимание глава АЯП. По его мнению, оба органа госконтроля в сфере охраны ВБР (Росрыболовство – для внутренних водоемов и Погранслужба – для морских вод) должны находиться в одном правовом поле.

«Наше государство декларирует, что реформа госконтроля и надзора направлена на создание благоприятных условий для ведения хозяйственной деятельности. В том числе методом перевода госконтроля и надзора на риск-ориентированный подход. Что ж, цель заявлена, и мы будем двигаться к ней. За каждым членом нашей рабочей группы стоят рыбацкие коллективы. Мы отстаиваем их интересы, и хочется верить, что со временем мы выйдем на такую схему осуществления госконтроля и надзора в области рыболовства и сохранения ВБР, которая устроит и государство в лице регулятора, и бизнес», - резюмировал президент ассоциации.

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