03 декабря 2019 года

Госдума начнет работу над «фундаментом» контроля и надзора

Правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые должны стать основой для реформы контрольно-надзорной деятельности. Премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что новая система должна заработать совсем скоро – с 1 января 2021 г.

Законопроекты «Об обязательных требованиях в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» теперь будут рассматриваться на площадке Госдумы. Правительство внесло документы, призванные стать основой для реформы контрольно-надзорной деятельности, в нижнюю палату парламента. Сами тексты законопроектов на момент подготовки материала опубликованы не были.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, проект закона о госконтроле предусматривает закрепление прав и обязанностей всех ключевых участников контрольно-надзорной деятельности.

Предполагается, в частности, закрепить для каждого вида контрольно-надзорных мероприятий допустимость действий контрольно-надзорного органа: содержание, длительность, глубину контроля, параметры периодичности и число плановых мероприятий.

Закон призван определить основные понятия и порядок правового регулирования систем управления рисками. Также планируется закрепить обязательность профилактики нарушений.

Власти обещают цифровизацию работы контролеров. «Законопроектом предусматривается использование информационных технологий при государственном и муниципальном контроле. В случае отсутствия в информационной системе сведений о контрольно-надзорном мероприятии либо отдельном контрольно-надзорном действии такие мероприятия (действия) не приобретают юридического значения, а инспектор не будет допускаться на объект. Все сведения как о действиях контролеров, так и о соблюдении обязательных требований контролируемыми лицами должны быть доступны в информационных системах в режиме реального времени», – заявили в пресс-службе правительства.

С помощью закона об обязательных требованиях власти также обещают снизить давление на бизнес. Планируется законодательно закрепить основы установления, оценки применения обязательных требований.

«Новая система контрольно-надзорного законодательства должна заработать с 1 января 2021 года», – напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по реформированию контроля и надзора 2 декабря. Внесенные в Госдуму проекты он назвал «фундаментом будущего государственного контроля и надзора».

Обсуждение документов продолжится на площадке ГД. По итогам заседания 28 ноября правительство дало поручения, какие вопросы должны быть изучены при подготовке ко второму чтению.

«Просил бы наладить совместную работу по законопроектам между аппаратом правительства, Государственной Думой и впоследствии Советом Федерации», – сказал Дмитрий Медведев.

Что в рыбной отрасли

Для реализации механизма «регуляторной гильотины» созданы рабочие группы по различным областям общественных отношений. Одна из них занимается сферой рыболовства. Сопредседатели этой рабочей группы – замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и президент ВАРПЭ Герман Зверев. В составе также представители других госорганов, руководители отраслевых ассоциаций и компаний.

Экспертам, в частности, предстоит определить, какие нормативно-правовые акты в сфере рыболовства, принятые в СССР, РСФСР или в постсоветский период, подлежат отмене. Заседание группы запланировано на 4 декабря.

Fishnews