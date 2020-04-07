Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков – один из представителей рыбацкого сообщества, участвующий в реализации этого замысла. Он рассказал Fishnews, как продвигается ставшая особенно актуальной в условиях пандемии коронавируса отладка «регуляторной гильотины» на рыбном направлении.

– Вячеслав Борисович, как проходит реформа госконтроля?

– Я вхожу в состав рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в рыбной отрасли. Работа идет плановая, пока никаких особых проблем не возникает. Группа ведет деятельность в двух направлениях. Во-первых, это отмена устаревших, избыточных и уже не применяемых актов времен СССР. Во-вторых, это работа с проектами новых нормативных правовых актов, которые содержат определенные регуляторные нормы, требования, ограничения и прочее. В рабочей группе есть эксперты, которые осуществляют предварительный анализ новых проектов. Далее все это публично обсуждается на заседаниях группы.

Важно отметить, что сейчас, в особых кризисных условиях в результате пандемии, рыбный бизнес еще более, чем раньше, нуждается в снижении административного прессинга.

ОБЕЩАЮТ НЕ ОСТАВИТЬ БРЕШИ

– Отраслевые специалисты высказывали опасения по поводу отмены нескольких действующих советских нормативных актов в области безопасности мореплавания, а также в области рыбоводства…

– Действительно, были опасения, что отрасль в результате останется без регулирования там, где оно необходимо. В итоге пришли к решению, что так или иначе эти акты подлежат отмене. Но ко времени отмены (1 января 2021 года) необходимо подготовить современные, отвечающие реалиям сегодняшнего дня документы, регулирующие эти вопросы.

И мы видим, что Минсельхоз уже занимается созданием соответствующих нормативно-правовых актов. Нам пообещали, что эти документы также планово пройдут через оценку экспертов нашей рабочей группы. И успокоили заявлением, что пробелов в результате отмены не останется, поскольку от этого в проигрыше оказались бы все.

ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ

– Вообще-то разговоры на тему снижения административного пресса и о «хватит кошмарить бизнес» ведутся с высоких трибун не первый год и даже не первое десятилетие. Но дальше декларации намерений дело пока мало продвинулось. Как вы оцениваете перспективы текущей реформы госконтроля: есть ли повод для оптимизма или пока все движется «как всегда»?

– При прежнем составе правительства реформой госконтроля и надзора занимался министр по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов. Я тоже состоял в экспертной группе. Стоит признать, что реального реформирования по сути не было.

Сегодня ситуация иная, наверно, более благоприятная и внушающая осторожный оптимизм. Есть два законопроекта – «Об основах разрешительной деятельности в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», которые направлены на создание правовой основы для разрешительной и контрольно-надзорной деятельности. Предполагается, что все вновь принимаемые нормативно-правовые акты должны будут соответствовать этим двум базовым законам.

Мы надеемся на лучшее и сейчас наблюдаем конструктивный подход, по меньшей мере в деятельности нашей рабочей группы, где сопредседателями являются руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и президент ВАРПЭ Герман Зверев. У нас доброжелательная рабочая атмосфера, все нацелены на создание нормального инвестиционного климата в рыбной отрасли через отмену избыточных и дублирующих норм.

По моим данным, в настоящее время ВАРПЭ активно ведет исследования, в которых фактически подсчитывает финансовые потери от чрезмерного административного обременения в рыбной отрасли. Я полагаю, что в итоге этих исследований появится достаточно интересный документ, имеющий большое практическое значение.

О ПОГРАНИЧНИКАХ ЗАБЫЛИ

– Есть ли поводы для беспокойства?

– У меня вызывает недоумение тот факт, что под «регуляторную гильотину» пока не попадает госконтроль в сфере охраны водных биоресурсов в своей морской составляющей – там, где его осуществляют органы Пограничной службы. А ведь на морскую составляющую приходится более 90% всего вылова. Я считаю, что оба органа госконтроля в сфере охраны ВБР (Росрыболовство – для внутренних водоемов и Погранслужба – для морских вод) должны находиться в одном правовом поле.

Наше государство декларирует, что реформа госконтроля и надзора направлена на создание благоприятных условий для ведения хозяйственной деятельности. В том числе методом перевода госконтроля и надзора на риск-ориентированный подход. Что ж, цель заявлена, и мы будем двигаться к ней. За каждым членом нашей рабочей группы стоят рыбацкие коллективы. Мы отстаиваем их интересы, и хочется верить, что со временем мы выйдем на такую схему осуществления госконтроля и надзора в области рыболовства и сохранения ВБР, которая устроит и государство в лице регулятора, и бизнес.

ПАЛТУСЫ ДОЖДУТСЯ

– Ассоциация «Ярусный промысел» выступала за корректировку новых правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в отношении промысла палтусов. Какова судьба этих изменений? Решат ли они проблемы предприятий?

– Новая редакция содержит крайне невыгодную формулировку для предприятий, осуществляющих ярусный промысел палтусов. Основная проблема заключается в объединении отраслевым регулятором разных видов палтуса (черного и белокорого) в объект «палтусы». Хотя это разные виды, их промысел ведется на разных глубинах, регулируется по-разному, и потому их надо разводить – тогда никаких вопросов не возникнет.

При добыче белокорого и черного палтусов для каждой промысловой зоны или подзоны правила устанавливают жесткое процентное соотношение по каждому из видов. Превышать установленный лимит запрещено. Фактически жесткое процентное соотношение увязано с конкретным промысловым разрешением.

В результате и мы, и пограничные органы пришли к четкому пониманию, что, не имея цели совершить правонарушения, рыбаки объективно, просто исходя из потребностей ведения промысла, массово станут нарушителями. Ведь руководитель предприятия лишен возможности оперативно перераспределять лимиты между судами, поскольку тогда сразу меняются пропорции, и, соответственно, возникает состав административного правонарушения.

Чтобы не стать нарушителем и при этом четко и неукоснительно следовать букве и духу правил, предприятия вынуждены идти на умышленный недолов. При этом, согласно закону о рыболовстве, освоение квоты менее чем на 70% в течение двух лет грозит лишением права на добычу.

Поэтому мы с момента публикации проекта обновленных правил начали системную работу по корректировке соответствующей статьи. Мы выполнили всю процедуру, предусмотренную приказом ФАР о порядке внесения изменений в правила рыболовства. К настоящему времени мы прошли весь круг, и на заседании в ноябре прошлого года ДВНПС без замечаний одобрил наше предложение по новой формулировке. Она будет удобна для всех, поскольку там удалена привязка к каждому разрешению, а ответственность за соблюдение видового соотношения возложена на предприятие по итогам прошедшего промыслового сезона.

Поскольку наше предложение касается не только предприятий, входящих в нашу ассоциацию, то процедура корректировки идет не так быстро, как нам бы хотелось. Тем не менее все движется своим чередом, и сейчас мы ожидаем издания этого приказа.

ДЕПУТАТЫ В КУРСЕ

– Еще одна позиция, которую вы отстаивали, касается отмены запрета на перегруз продукции в районах укрытия. Удалось ли продвинуться в этом направлении?

– Вспомним предысторию вопроса: хотели как лучше, а получилось как всегда. Изначально предполагалось откорректировать закон о госгранице так, чтобы разрешить рыбопромысловым судам пользоваться при пересечении Курильской гряды Первым Курильским проливом.

В дальнейшем, несмотря на протесты рыбаков, законопроект откорректировали так, что мы получили запрет на перегруз рыбной продукции в «районах укрытия» в 12-мильной зоне. Эту возможность оставили только для уловов. Затем сенаторы внесли в Госдуму законопроект, призванный снять запрет, однако потом документ по каким-то причинам был отозван. Возможно, были определенные причины технического характера. Насколько мне известно, работа в этом направлении продолжается, и мы ожидаем внесения очередного подобного законопроекта.

В этом вопросе у отраслевого сообщества выработана единая консолидированная позиция: введение запрета было совершенно надуманным. Если вернуться к теме «регуляторной гильотины», то как раз такие ограничения она и призвана ликвидировать. Изначально мы говорили об облегчении административного бремени, но в итоге получили норму, которая только ухудшила наше положение.

Мы внимательно следим за развитием ситуации. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев в интервью вашему интернет-порталу озвучил размеры финансовых потерь предприятий от этого запрета – порядка 5 млрд рублей в год. Мы присоединяемся к его озабоченности. Я знаю, что президент ВАРПЭ Герман Зверев активно занимается этой проблемой, вопрос вынесен на площадку профильного комитета Госдумы. Так что ждем положительных изменений.

НА АМБРАЗУРУ РОДНЫХ ВЕРФЕЙ

– Для поддержки российских судоремонтников предлагается запретить выдачу промысловых разрешений судам, прошедшим плановый капремонт или модернизацию за границей. Насколько эта идея реалистична, на ваш взгляд?

– Пока каждый остается при своем. Есть позиция регулятора, который считает эту меру нужной, важной и целесообразной. И есть противоположная позиция отраслевого сообщества, в том числе и нашей ассоциации. Мы категорически против и считаем, что это совершенно ненужное обременение для рыбопромышленных предприятий.

Настораживает даже сама схема реализации этой идеи. О чем я говорю: в законодательстве такой нормы нет, но мы помним, что ее когда-то пытались внести в закон о рыболовстве. Эти изменения не прошли – были отрицательные отзывы. И теперь мы наблюдаем попытку реализовать эти ограничения не через закон, а через правительственное постановление. И предлагаемые формулировки заставляют сильно напрячься, поскольку процедура получения разрешения на промысел станет невыносимой.

К сожалению, у нас в стране судоремонтная отрасль пребывает, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Это ни для кого не является секретом, об этом пишут и говорят, но подвижек пока что никаких. И сейчас рыбаков хотят бросить на эту амбразуру.

Но мы живем в правовом государстве, у предприятий должна быть возможность ремонтировать флот там, где это выгодно, надежно и не грозит впоследствии потерями материально-технического характера. Рыбаки законопослушны: если они осуществили ремонт судна за границей, то они это декларируют в таможне и платят соответствующие сборы.

Разрешение на промысел – ключевой для рыболовецких предприятий документ. Привязка к нему требования осуществлять ремонт в России – при отсутствии здесь надлежащей базы – ставит предприятия в крайне невыгодное положение. Поэтому мы будем следить за судьбой этих предложений. Если о них не забудут, то для защиты рыбаков я полагаю правильным применить механизм «регуляторной гильотины».

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Апрель 2020 г.