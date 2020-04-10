10 апреля 2020 года

Ассоциации предлагают расширить «рыбную» часть списка системообразующих предприятий

Список системообразующих организаций должен формироваться по понятным, четким критериям, уверены руководители рыбохозяйственных объединений. В отрасли есть немало предприятий, которые поддерживают жизнь в селах и поселках и нуждаются во внимании государства, считают эксперты.

Попавший в СМИ вариант федерального списка системообразующих организаций вызывал большой резонанс: в нем оказалось всего три компании рыбной отрасли. Между тем в рыбохозяйственном комплексе гораздо больше предприятий, заслуживающих такой статус, считают опрошенные Fishnews руководители региональных объединений.

В рыбном хозяйстве Сахалинской области работает целый ряд производств, которые играют ключевую роль в жизнь не только отдельных населенных пунктов, но и целый муниципальных районов, например на Курильских островах, напомнил президент АРСО Максим Козлов. В целом предприятия отрасли обеспечивают занятость более 11 тыс. человек, отметил он. Перечень обязательно должен формироваться с учетом мнения регионов, подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

В Приморском крае, несмотря на все сложности и встряски, продолжают свою работу на отдаленных территориях, в сельской местности предприятия в сфере рыбопереработки, рыбного промысла, аквакультуры - они также заслуживают внимание государства, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Рыбная отрасль не должна затеряться среди других при определении перечня системообразующих организаций, ведь рыбаки обеспечивают продовольственную безопасность страны, уверен руководитель АРПП.

Хотелось бы, чтобы список формировался по понятным и четким критериям, считают в отраслевых объединениях. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников уже организует сбор информации от предприятий, рассказал председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. «Надо выводить формирование списка на прозрачную основу», - подчеркнул он.

Fishnews