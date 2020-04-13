13 апреля 2020 года

Новое соглашение с Марокко на подходе

Проект соглашения между Россией и Марокко о сотрудничестве в области рыболовства в целом согласован, отмечают в ФАР. Этот документ позволит российским судам продолжить промысел сардины, сардинеллы и других видов рыб в водах королевства.

«Федеральное агентство по рыболовству в целом согласовало с Королевством Марокко проект нового соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства», – сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Новый документ должен заменить соглашение, заключенное 15 марта 2016 г.

В ведомстве отметили, что представительство Росрыболовства в королевстве ведет рабочие консультации с марокканской стороной. Планируется, что новое соглашение продлит существующие договоренности и будет действовать в течение четырех лет.

В случае подписания документа объемы вылова и финансовую компенсацию утвердят на ближайшей сессии двусторонней смешанной комиссии по рыболовству. Из-за коронавируса сессия будет организована в режиме видеоконференцсвязи, уточнили в ФАР.

В соответствии с соглашением Марокко предоставляет возможность промысла мелких пелагических видов рыб в своей атлантической рыболовной зоне судам РФ. Стороны ежегодно определяют общий состав уловов по группам видов, районы промысла, учетные цены, количество и тип добывающих судов. Общая российская квота сардины, сардинеллы, скумбрии, ставриды и анчоуса на 2019 г. составила 140 тыс. тонн.

Fishnews