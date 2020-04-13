13 апреля 2020 года

Верфи представят свои возможности на Seafood Expo Russia

На Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia, которые пройдут в Санкт-Петербурге в сентябре, ожидаются отечественные и зарубежные предприятия по строительству, проектированию и ремонту судов. Ряд таких компаний будет участвовать в выставке впервые.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пройдут в Северной столице 21-23 сентября на площадке КВЦ «Экспофорум». Организатор мероприятий – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ESG, в этом году впервые на площадке выставки представят свои услуги Skipskompetanse и Zamakona Yards, а также Судостроительная корпорация «Ак Барс» и «Центр технологии судостроения и судоремонта».

Skipskompetanse - норвежская инжиниринговая компания, проектирующая суда для промысла и перевозки живой рыбы. Предприятие также оказывает отдельные услуги по осуществлению расчетов, подготовке чертежей и оформлению документации, управлению проектами, участию в тендерах, ведению переговоров и заключению контрактов, визуализации и 3D-дизайну. Для чертежей Skipskompetanse использует новейшее программное обеспечение и инновационную методологию.

Zamakona Yards – одно из из ключевых судостроительных и судоремонтных предприятий Испании с более чем 40-летним опытом работы в отрасли. Компания специализируется на ремонте и восстановлении морских установок и дизельных двигателей, техническом обслуживании и ремонте генераторов, судовых и главных двигателей, насосов, воздушных компрессоров, турбокомпрессоров, воздушных стартеров и охладителей, диагностике электронной системы дистанционного управления. Кроме того, Zamakona Yards оказывает офшорные услуги, связанные с капитальным ремонтом на трубопроводе, осмотром и ремонтом подъемных карданных подвесов, гидравлических систем и крановых рабочих платформ.

АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» было сформировано в результате объединения множества предприятий различного профиля. Компания занимается проектированием, судостроением и судоремонтом, приборостроением, производством судового оборудования и различных компонентов.

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» имеет статус государственного научного центра Российской Федерации, это многопрофильный научно-производственный комплекс. Он проводит фундаментальные и поисковые исследования по созданию современных технологий для судостроения, участвует в разработке и реализации крупных инвестиционных проектов. В составе Центра - научно-исследовательские лаборатории, конструкторские и проектные подразделения по созданию и модернизации верфей, судоремонтных заводов, гидротехнических сооружений и машиностроительных производств, обеспечению берегового базирования морской техники, конструированию и производству судовой арматуры и других систем. А также по проектированию судов для рыбопромыслового и перерабатывающего флота, судов специального назначения, трудоемкости строительства и ремонта судов. Кроме того, Центр включает производственные мощности для изготовления и выпуска создаваемого технологического оборудования.

«Участие судостроительных организаций в IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia очень важно как для экспонентов из других сегментов, так и для посетителей выставки. Сейчас большое внимание уделяется механизмам государственной поддержки обновления рыбопромыслового флота и развития рыбопереработки, а также модернизации отечественного средне- и малотоннажного флота. Именно поэтому услуги судостроителей и судоремонтников крайне необходимы и востребованы. Присутствие зарубежных предприятий данного профиля также позволит обменяться опытом и заключить контракты на международном уровне», - прокомментировал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

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