13 апреля 2020 года

Азербайджан дал российской рыбе «зеленый свет»

Рыбопродукция из России вновь будет ввозиться в Азербайджан. По информации Россельхознадзора, республика аттестовала 17 экспортеров РФ – предприятий и судов.

Кроме того, в связи с невозможностью проведения инспекции компетентный орган Азербайджана предоставил переходный период российским экспортерам, внесенным в систему «Цербер», сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Такие предприятия смогут поставлять свою рыбопродукцию в республику до 1 июля 2020 г.

Согласно разъяснениям азербайджанской стороны, российские предприятия, поставляющие непищевую рыбную продукцию кодов ТН ВЭД 03 и 05 (в частности, мальки, икра оплодотворенная, декоративная рыба) могут быть включены в специальный реестр республики без проведения инспекции.

Напомним, что правила ввоза рыбопродукции в Азербайджан поменялись после внесения поправок в закон «О рыболовстве» республики.

Fishnews