14 апреля 2020 года

Предприятия Сахалинской области прибавили в уловах

За первый квартал 2020 г. рыбопромышленники Сахалинской области добыли более 191 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 78 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Увеличился вылов минтая. К 1 апреля, когда уже завершен спецпромысел этого объекта в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, рыбаки Сахалинской области освоили 136 тыс. тонн, тогда как за январь-март 2019 г. – около 113 тыс. тонн.

Вдвое вырос объем добычи трески: выловлено 12,9 тыс. тонн. Наваги предприятия поймали практически 11 тыс. тонн – на 3 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Вылов сельди составил около 8 тыс. тонн, терпуга – 4,8 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом в областном агентстве по рыболовству отмечают снижение в марте по сравнению с тем же месяцем 2019 г. средних розничных цен на мороженых горбушу, минтай, навагу, сельдь. Предприятия продолжают участвовать в региональной программе «Доступная рыба».

В агентстве обратили внимание: компании Сахалинской области в марте приобрели доли квот на вылов сельди на Западной Камчатке и в Южно-Курильской зоне. Уже вышли приказы Росрыболовства о распределении объемов по пользователям. Агентство рассчитывает, что в ближайшее время предприятия приступят к промыслу.

Fishnews