15 апреля 2020 года

Плановых проверок в отрасли станет меньше

Госдума приняла закон об отмене плановых проверок при контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. По мнению регулятора, это позволит рыбинспекторам сосредоточиться на борьбе с браконьерством.

Законопроект, вносящий изменения в статью 43.2 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», рассматривался в Госдуме на пленарном заседании 14 апреля.

Председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал, что ко второму чтению в законопроект была предложена только одна поправка. Абзац о том, что «федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляется без проведения плановых проверок», рекомендовано добавить не в третью, а в четвертую часть статьи 43.2 закона о рыболовстве.

Возражений у парламентариев не возникло. Ранее при обсуждении законопроекта в первом чтении замглавы Минсельхоза – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что проверки в местах нахождения юридических лиц или заранее запланированные выезды в места промысла не эффективны для контроля за сохранением водных биоресурсов.

В ведомстве полагают, что поправки позволят высвободить инспекторский состав для борьбы с браконьерами непосредственно на воде и будут способствовать внедрению риск-ориентированного подхода.

Как сообщает корреспондент Fishnews, депутаты единогласно поддержали изменения и проголосовали за законопроект во втором, а затем и в третьем чтении.

Напомним, в начале марта поправки, исключающие плановые проверки при надзоре за безопасностью рыболовных судов в районах промысла, были внесены в статью 6.1 Кодекса торгового мореплавания.

Fishnews