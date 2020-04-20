20 апреля 2020 года

Seafood Expo Global досрочно попрощалась с Брюсселем

Участие российских компаний в крупнейшем в мире отраслевом мероприятии Seafood Expo Global and Seafood Processing Global переносится на 2021 г. Экспозиция РФ займет одно из центральных мест на новой площадке выставки в Барселоне.

16 апреля появилась официальная информация об отмене выставки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global, которая изначально должна была пройти 21–23 апреля в Брюсселе. Рыбопромышленные компании России традиционно планировали принять участие в мероприятии в составе объединенного национального стенда, организатором которого выступает компания Expo Solutions Group (ESG).

Из-за вспышки COVID-19 компания Diversified Communication – организатор Seafood Expo Global & Seafood Processing Global – сначала собиралась перенести мероприятие на 23–25 июня. Для окончательного утверждения новых дат выставки организаторы консультировались с экспонентами. Но усугубление эпидобстановки по всему миру, запрет на перемещение между странами, сложности с обеспечением необходимого уровня безопасности побудили Diversified Communication принять решение об отмене мероприятия в 2020 г.

Таким образом Seafood Expo Global & Seafood Processing Global, которая должна была пройти в 28-й и последний раз в Брюсселе и объединить участников и посетителей из 158 стран, пополнила ряды глобальных мероприятий, сорванных новым коронавирусом.

С 2021 г. выставка переезжает в Барселону на площадку выставочного комплекса Fira Barcelona Grand Via – более современного и в полтора раза превышающего по площади Brussels Expo.

«Испания является третьей страной в мире по потреблению рыбы и морепродуктов на душу населения, это перспективный рынок. Каждый год мы заключали в Европе множество контрактов, например, в 2019 году в Брюсселе сумма договоров превысила 250 млн долларов. Уверен, что Барселона откроет новые перспективы и даст больше возможностей для сотрудничества, а ситуация с коронавирусом станет своеобразным стимулом повысить деловую активность и рассмотреть новые направления работы для представителей из всех стран», – прокомментировал Fishnews известие об отмене выставки генеральный директор ESG Иван Фетисов.

В этом году в рамках объединенного национального стенда России в Брюсселе собирались выступить более 30 рыбопромышленных предприятий. По информации ESG, для участия российских компаний в Seafood Expo Global & Seafood Processing Global в 2021 г. уже забронировано свыше 1000 кв. м в выставочном комплексе Fira Barcelona Grand Via, поскольку Россия вошла в топ-15 стран, среди которых будут распределены лучшие места на площадке.

В прошлом году в Seafood Expo Global & Seafood Processing Global приняло участие более 2 тыс. компаний из 89 государств. На выставке было представлено 74 объединенных национальных павильона, ее посетило свыше 29 тыс. гостей из 155 стран.

«Несмотря на отмену множества мероприятий во всем мире, подготовка к 4-му Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) активно продолжается. Увеличивается количество забронированных стендов, рассматриваются темы, которые необходимо обсудить в рамках форума. Мы сделаем все возможное, чтобы участие в мероприятии было безопасным как для участников, так и для посетителей», – подчеркнул Group Иван Фетисов.

Fishnews