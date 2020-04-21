21 апреля 2020 года

Минпромторг назвал системообразующие верфи

Министерство промышленности опубликовало перечень системообразующих организаций в сфере судостроения. В список включена и Объединенная судостроительная корпорация.

Напомним, что 17 апреля Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила первые заявки на включение в перечень системообразующих предприятий. Сюда вошла и сфера ведения Минпромторга.

При отборе предприятий судостроительной отрасли использовались два критерия: выручка не менее 5 млрд рулей и численность работающих не менее 2 тыс. человек, сообщает корреспондент Fishnews.

В итоге в судостроительную часть списка включены АО «ОСК», АО «СК «Ак Барс», АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», АО «Концерн «Океанприбор», АО «Концерн «НПО «Аврора», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», АО «ЦТСС», ФГУП «Крыловский ГНЦ», АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».

Отметим, что предприятия, входящие в ОСК, строят суда в рамках программы инвестквот, а также краболовы под аукционные квоты.

В правительстве отказались от идеи утверждения единого списка системообразующих организаций. Работа будет вестись по отраслевым спискам, относящимся к зоне ответственности профильных ведомств. По сферам экономики определены минимальные значения, которые нужно превысить, чтобы попасть в перечень, списки могут пополняться.

Fishnews