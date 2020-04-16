16 апреля 2020 года

Проблема выборгских судостроителей не терпит до конца года

Рефинансирование долгов Выборгского судостроительного завода и продление максимальных сроков реализации инвестпроектов еще способны спасти ситуацию, но решения должны быть приняты прямо сейчас, отмечает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

Ситуация известна

То, что финансовые проблемы Выборгского судостроительного завода (ВСЗ) серьезны настолько, что не позволяют выполнить в срок заказы рыбаков, член Совета Федерации Сергей Митин подтвердил еще в феврале, во время визита на предприятие.

Дело в том, что включение заводов в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) не избавило их от накопленных на тот момент долгов – перед поставщиками, контрагентами и т.д. Для выборгского предприятия эта сумма оказалась настолько серьезной, что деньги, которые судостроители сегодня получают от заказчиков на реализацию проектов под инвестквоты, частично идут на обслуживание прежних долговых обязательств. Но и это не решает проблемы: когда подойдут сроки погашения, завод просто обанкротится.

В итоге масштабная кампания по поддержке судостроительной отрасли, по мнению самих участников этого проекта, превращается в перекачивание денег рыбаков в банки-кредиторы, что, очевидно, не ведет к развитию отечественного судостроения.

Про то, что из-за убытков прошлых лет именно на ВСЗ возникли самые серьезные задержки в строительстве, говорилось в марте и на рабочей группе Совета Федерации по мониторингу подзаконных актов в сфере рыболовства и аквакультуры, и на совещании в СФ о ходе реализации инвестпроектов по строительству рыболовных судов.

При этом отмечалось, что в сложной ситуации оказалось сразу несколько предприятий. На ВСЗ размещены заказы Архангельского тралового флота (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум), компаний группы «ФОР» и «Норд Пилигрима». С рыбопромышленниками у завода подписаны контракты на строительство в общей сложности 8 современных траулеров. Все стороны отмечают, что свои обязательства перед верфью рыбаки выполняют в срок и в полном объеме.

Стоит отметить, что в феврале ВСЗ подписал договор займа с Фондом развития промышленности: целевые средства в размере 700 млн рублей полностью направлены на обновление производственных мощностей. Вопрос по главной проблеме предприятия – снижению долговой нагрузки – планировалось вынести в марте на рассмотрение правкомиссии, сообщил в Совете Федерации представитель ОСК Игорь Шакало.

Но на сегодняшний день ситуация на ВСЗ так и не улучшилась. На самом заводе Fishnews подтвердили: после всех прошедших обсуждений конкретных шагов пока не последовало. Частичная реструктуризация долга Выборгского судостроительного завода запланирована ОСК на четвертый квартал текущего года.

Действовать нужно сейчас

«Я не скажу, что у Выборгского судостроительного завода нет возможности сделать то, что он обещал. У них есть грамотные люди, есть определенные компетенции. Они уже научились делать многое, по крайней мере в том проекте, который мы ведем. Но, к сожалению, финансовое состояние завода не позволяет ему работать в полную силу», – рассказал исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов в ходе онлайн-конференции, организованной Fishnews.

По его словам, финансовое положение завода ухудшается настолько стремительно, что сейчас счет идет уже не на месяцы, а на недели. Однако каких-либо реальных действий со стороны государства – по сути, конечного бенефициара судостроительного проекта – до сих пор не видно, признал представитель компании-заказчика.

«Какая-то внутренняя работа, наверное, идет, но мы о ней не знаем. Если конкретные действия и будут приниматься, то произойдет это не раньше конца года, когда уже сложится критическое положение и завод окажется на грани дефолта», – оценил ситуацию Сергей Несветов.

Реально помочь заводу способно срочное рефинансирование накопившихся долгов. Кроме того, общая ситуация с реализацией проектов под инвестквоты требует внесения изменений в правовую базу для продления предельных сроков строительства судов. Эти меры важно принять в самое ближайшее время, подчеркивают в СЗРК.

Fishnews