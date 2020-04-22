22 апреля 2020 года

В изменениях правил рыболовства нашли почву для проблем

Предлагаемые изменения в правила рыболовства для Дальнего Востока предусматривают усиление контроля без учета последствий и рисков для бизнеса, обращает внимание президент АСРФ Алексей Осинцев.

Сейчас проект изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна проходит процедуру публичного обсуждения. При формировании этого документа крайне важно не допустить избыточности или необоснованности требований, чтобы не нанести неоправданного ущерба бизнесу, отметил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. Глава АСРФ обратил внимание, что проект устанавливает новые контрольные требования, неисполнение которых, в понимании ассоциации, грозит применением административной ответственности. При этом Федеральная служба безопасности подготовила поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за нарушение правил рыболовства. В частности, кроме штрафов предусматривается и конфискация судна, причем до окончания срока дознания, то есть до определения вины, подчеркнул глава АСРФ. Таким образом в случае неоднозначной трактовки законодательства рыбаки рискуют лишиться флота.

Нужен ли краболову пустой чан

В предлагаемых изменениях в правила рыболовства ассоциация обратила внимание на требование по живым крабам: добывающие и транспортные суда должны иметь на борту пустую емкость с морской водой и циркуляцией. Цель этого нововведения – «определение количества уловов крабов способом поштучного пересчета и (или) прямого взвешивания улова при осуществлении пограничными органами федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».

«Разработчики поправок не учитывают, что судовладелец понесет дополнительные расходы и не сможет задействовать все имеющиеся на борту емкости для хранения уловов и перевозки, – отметил Алексей Осинцев. – Последуют еще и простои судов в ожидании проверки: выемки живых крабов из одной или нескольких емкостей, их пересчета и взвешивания с перекладыванием в другую емкость...»

Президент ассоциации подчеркнул, что особенно критичным это требование станет для строящихся судов – в проектах чаны вместимостью до 14 тонн живого краба. Возникнут риски и для сохранности уловов.

АСРФ считает необходимым исключить это нововведение, как не соответствующее предмету регулирования правил рыболовства и создающее коррупциогенный фактор.

«Если имеется обоснованная необходимость введения такого контроля, то целесообразно разработать методику определения / расчета количества и веса живых крабов (в зависимости от вида) в емкостях для хранения / перевозки, – полагает Алексей Осинцев.– При необходимости внести изменения в действующие нормативные правовые акты в отношении полномочий для определения такой методики».

Он добавил, что при подготовке методики очень важно применить научные рекомендации и привлечь к работе самих рыбопромышленников. Например, Ассоциацию добытчиков краба Дальнего Востока. Необходимо также обсудить изменения в правила на Дальневосточном научно-промысловом совете (это предусматривает порядок, установленный Минсельхозом).

Вопрос прилова не отразили

В проект также не внесены изменения, касающиеся прилова при специализированном промысле, обратил внимание Алексей Осинцев. В феврале ДВНПС одобрил исключение из правил неоднозначного понятия «специализированный промысел» и подчеркнул необходимость уточнить: что и в каком размере считать приловом.

«Это проблема крайне актуальна при добыче основных объектов – минтая и сельди, - подчеркнул глава АСРФ. – Пограничные органы неоднозначно трактуют правила рыболовства в части прилова, есть случаи привлечения рыбаков к административной ответственности».

Два этих важных замечания подтверждают, что усиление контроля предлагается без необходимой проработки его последствий и рисков, резюмировал президент ассоциации.

Fishnews