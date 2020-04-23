23 апреля 2020 года

Аукцион по иваси переехал на май

Торги по продаже долей квот вылова сардины-иваси в зоне Японии пока сдвинули на 15 мая. Продлен, соответственно, и срок приема заявок на участие в аукционе.

Напомним, что торги для желающих получить доли квот на вылов сардины-иваси в зоне Японии планировалось провести в Москве 28 апреля. Однако затем аукцион передвинули на 15 мая – такая информация опубликована на сайте torgi.gov.ru.

Прием заявок на участие в торгах открылся 24 марта и завершится 12 мая, говорится в аукционной документации.

На продажу выставлено 25 долей квот добычи дальневосточной сардины по 3,295% и одна – по 3,305%. Стартовые цены – более 98,2 млн рублей и свыше 98,6 млн рублей соответственно, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал ранее, что ближайшие аукционы переносятся на более поздние сроки – это происходит в связи с ограничениями, которые вводятся для борьбы с коронавирусом. Исключение сделано торгов по инвестквотам – такие аукционы будут организованы в электронной форме.

Fishnews