22 апреля 2020 года

Коронавирус притормозит аукционы

Росрыболовство перенесет сроки ближайших торгов по продаже прав на вылов водных биоресурсов. Исключение сделают только для аукционов, связанных с инвестиционными квотами, заявил глава ведомства Илья Шестаков.

Комментируя изменения, которые вносит в работу рыбной отрасли эпидемия коронавируса, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что они коснутся и аукционов по продаже долей квот на вылов водных биоресурсов, запланированных на ближайшие месяцы.

«Последний аукцион, который был проведен в марте, действительно дал очень хорошие результаты. Мы заработали в бюджет Российской Федерации более 8 млрд рублей. Все остальные аукционы, которые были запланированы, будут перенесены на более поздние сроки. За исключением аукционов, связанных с инвестиционными квотами, которые мы выделяем нашим рыбакам для осуществления строительства новых судов», – заявил глава федерального агентства в эфире телеканала «Россия 24».

Аукционы по инвестквотам будут организованы дистанционно – в электронной форме, добавил Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 15 мая Росрыболовство планирует провести торги по квотам на вылов сардины-иваси в зоне Японии. Ранее этот аукцион был намечен на 28 апреля. С 19 по 21 мая предполагается продать доли квот, которые остались нераспределенными по итогам заявочной кампании 2018 г. В перечень лотов включены палтусы, синий краб, крабы-стригуны красный и опилио, гребенчатая креветка, трубач, сельдь, треска, камбалы и минтай для промысла на Дальнем Востоке.

8–9 июня на торги планируется выставить доли квот леща и судака в Калининградском (Вислинском) и Куршском заливах, сельди в Балтийском море, путассу и трески на Северном бассейне, а также сома и судака в Каспийском море.

Fishnews