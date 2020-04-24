24 апреля 2020 года

Системообразующим предприятиям готовят льготные кредиты

Власти рассчитывают в ближайшее время запустить программу льготного кредитования системообразующих предприятий. Планируется, что такая мера поможет компаниям пополнять оборотные средства.

Программа поддержки кредитования для крупных предприятий начнет работать со следующей неделе, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента.

Потенциал программы, по словам первого зампреда правительства, оценивается в сумму около 1 трлн рублей, количество возможных участников – около 1 тыс. предприятий.

Андрей Белоусов сообщил, что на заседании правительства 23 апреля поддержаны необходимые для запуска программы нормативные акты. Чтобы возместить банкам выпадающих из-за льготных кредитов доходы, государство предоставит им субсидии из федерального бюджета – названа сумма в 24 млрд рублей.

Кредиты планируется выделять в рублях в размере не более 1 млрд рублей на срок до года по льготной ставке – не выше 5% годовых, говорится в материалах к заседанию кабмина.

«Такая поддержка необходима предприятиям для сохранения занятости, непрерывной работы, а также закупок товаров и услуг. И в первую очередь даст возможность обеспечить выплату заработных плат сотрудникам», - заявил по этому поводу премьер Михаил Мишустин.

Пока не известно, идет ли речь о системообразующих предприятиях из федеральных списков. Напомним, что в правительстве решили отказаться от единого перечня системообразующих организаций. Работа ведется по отраслевым спискам, относящимся к зоне ответственности профильных ведомств. В перечень по АПК вошли четыре группы компаний рыбной отрасли – «Норебо», «Океанрыбфлот», «Гидрострой», РРПК. При этом списки могут меняться. На региональном уровне определены свои перечни системообразующих.

Со следующей недели также запускается механизм индивидуальной поддержки системообразующих компаний – такой, как действовал в 2008 г. и в 2015 г., сообщил Андрей Белоусов.

«Предварительно в шорт-листе у нас сейчас около 25 компаний, из них 11 компаний – из транспорта, восемь – из промышленности, шесть – из энергетики. Портфель обязательств, требующих реструктуризации, составляет почти 200 млрд рублей. Будем им оказывать содействие вместе с банками, но в индивидуальном режиме», - прокомментировал первый вице-премьер.

Fishnews