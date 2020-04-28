28 апреля 2020 года

Дальневосточные верфи ориентируют на краба

Сенаторы считают приоритетом загрузку дальневосточных верфей заказами от рыбаков, в том числе на краболовы. Однако парламентарии предупреждают о рисках – вплоть до банкротства инвесторов и невыполнения федерального проекта по экспорту продукции АПК.

Вопросы строительства рыболовных и краболовных судов на верфях Дальнего Востока рассмотрели на совещании, которое провел председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В формате видеоконференции в обсуждении помимо сенаторов приняли участие представители Минпромторга, Минвостокразвития, Минсельхоза, Росрыболовства, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Андрей Кутепов напомнил, что в конце января Совет Федерации поручил комитету по экономической политике совместно с профильными министерствами, Росрыболовством и ОСК проработать вопрос о строительстве судов для промысла рыбы и краба на заводах Дальнего Востока. В рамках механизма инвестиционных квот уже заключены договоры на строительство 43 судов, из них 18 – для заказчиков Дальневосточного бассейна, однако дальневосточные верфи к этим проектам не привлечены.

«Вопросы загрузки верфей Дальнего Востока, в том числе строительство судов-краболовов, являются одним из приоритетных вопросов правительства и Совета Федерации», – заявил сенатор. Он добавил, что из 35 краболовов, которые обязаны построить победители прошлогодних крабовых аукционов, 15 судов планируется заказать у дальневосточных судостроителей. Андрей Кутепов также поднял вопрос о развитии судоремонтной инфраструктуры и указал Минпромторгу и ОСК на необходимость реального импортозамещения в российском судостроении.

Президент ОСК Алексей Рахманов пожаловался на проблемы, с которыми сталкиваются предприятия судостроительной отрасли, в том числе в сфере импортозамещения комплектующих для судов. Как сообщает корреспондент Fishnews, и ОСК, и Минпромторг по-прежнему придерживаются мнения, что лучшим вариантом для верфей стала бы работа с крупными сериями судов, а не с индивидуальными заказами, которые предпочли рыбаки.

Первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин подчеркнул, что реализация инвестпроектов по строительству судов рыбопромыслового флота находится на особом контроле комитета и Совета Федерации в целом. По словам сенатора, сложное финансовое положение ряда верфей, входящих в ОСК, привело к систематическому отставанию от первоначальных графиков строительства судов, что в свою очередь повлияло на перенос предусмотренных контрактами сроков их сдачи в эксплуатацию. Отставание составляет более одного года, доложил первый зампред комитета.

Сергей Митин обратил внимание, что строительство краболовных судов на верфях ДФО потребует предоставления субсидий из федерального бюджета для возмещения до 20% затрат рыбаков. Однако заказчики в любом случае несут большие риски. Несоблюдение верфями закрепленных законодательно сроков строительства рыбопромысловых судов повлечет для инвесторов критичные последствия, предупредил сенатор.

К их числу он отнес расторжение договоров на закрепление долей инвестквот, списание Росрыболовством финансового обеспечения, предоставленного инвесторами, срыв производственных планов и, как следствие, банкротство рыбопромышленных компаний и невыполнение федерального проекта «Экспорт продукции АПК» по направлению «Рыба и морепродукты».

Fishnews