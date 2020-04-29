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АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

В марте Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья должна была провести общее собрание. Однако коронавирус заставил изменить планы. Встреча отложена, но ничего не мешает рассказать о работе отраслевого объединения на площадке Fishnews.

Важнейшая задача, которую ставит перед собой АРПП, это сохранение базовых законодательных основ распределения квот на вылов водных биоресурсов.Это было и остается приоритетом работы объединения, комментирует президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Объединение плотно работает с депутатами и сенаторами, чтобы не допустить распространения аукционного принципа на другие объекты промысла.

Президента АРПП традиционно приглашают участвовать в обсуждениях вопросов отрасли на площадках парламента. Это встречи, посвященные самым разным темам, например подготовке для предприятий эффективных кадров, законодательному обеспечению, логистике, расширению географии российского рыболовства.

В 2019 г. правила рыболовства для Дальневосточного бассейна были перевыпущены. Кропотливая работа экспертов АРПП, первого вице-президента ассоциации Александра Васькова позволила вовремя обнаружить ошибки. Один из ярких примеров – когда в проекте правил внесли пункт, запрещающий добычу всех водных биоресурсов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах донными ловушками. Получалось, что под запрет попадал промысел крабов, трубачей. Отраслевое сообщество оперативно отреагировало на угрозу, и в итоге в правилах уточнили, что речь идет о добыче рыб.

Ассоциация продолжает отслеживать ситуацию с правилами рыболовства. Например, сейчас АРПП добивается для специализированного промысла такого определения, которое бы лучше учитывало практику работы судов.

Представители АРПП входят в состав Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС), который в обязательном порядке рассматривает предложения по изменению правил рыболовства.

Решение вопросов с инвестиционными квотами, с портовой инфраструктурой, обновлением флота, работа с пограничными, налоговыми органами, сотрудничество с научными и учебными организациями – все это руководство АРПП также видит приоритетами для дальнейшей деятельности.

Вместе – сильнее

В Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья, по данным на конец апреля, входит 29 организаций.В 2019 г. члены объединения, осуществляющие промысловую деятельность, добыли более 395 тыс. тонн водных биоресурсов. Это более 50% от суммарного вылова всеми предприятиями Приморского края.

При этом список членов ассоциации продолжает пополняться. «Недавно к нам захотела присоединиться компания, которая занимается морскими рефрижераторными перевозками рыбопродукции», – рассказал Георгий Мартынов.

Таким образом, сегодня АРПП объединяет компаниисамогоразного профиля – промысел водных биоресурсов, производство рыбной продукции, транспортная сфера, проектирование и производство оборудования для рыбопереработки, аквакультура, подготовка кадров для рыбной промышленности, портовая деятельность и даже отраслевое СМИ.

Власти уже давно говорят о необходимости кластерного подхода к развитию рыбного хозяйства. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья уже реализовала этот принцип, обеспечивая площадку для обсуждений и выработки общей позиции компаниям из разных сфер.

Сейчас, в непростой экономической ситуации, при непредсказуемых условиях на рынках, совместная работа приобретает особое значение, уверены в АРПП.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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