30 апреля 2020 года

Правительство ждет план по оживлению экономики до 25 мая

Премьер-министр Михаил Мишустин поставил перед ведомствами задачу по подготовке общенационального плана действий по нормализации деловой жизни и восстановлению роста экономики.

Напомним, что президент Владимир Путин, выступая 28 апреля на совещании по ситуации с коронавирусом, поручил правительству готовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. В этой работе должны участвовать регионы и бизнес, сообщает корреспондент Fishnews.

В правительстве план ждут до 25 мая – такую задачу поставил премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение дано Министерству экономического развития, Минфину, Министерству труда и социальной защиты, подготовку они должны вести совместно с другими заинтересованными федеральными ведомствами.

«Реализация плана должна обеспечить возобновление деловой жизни в стране, оживление рынка труда, а также возврат экономики на траекторию роста через долгосрочные структурные изменения», - заявил глава кабмина.

Также до 5 мая правительство совместно с профильной рабочей группой Госсовета должно разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, связанных с коронавирусом, и направить их в регионы. «Для каждого региона необходимо продумать свой набор профилактических мер и рекомендаций – в зависимости от сложности ситуации на конкретной территории», - сказал Михаил Мишустин.

Fishnews