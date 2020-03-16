Новости
Президент Владимир ПУТИН подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Фото пресс-службы главы государства

В России появились новые органы по борьбе с коронавирусом

Координационный совет по борьбе с коронавирусом, работающий в ежедневном режиме, возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. При Госсовете создана специальная рабочая группа, которая займется вопросами противодействия новой инфекции.

О координационном совете

Глава правительства Михаил Мишустин объявил о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусом 14 марта. Новый орган будет вырабатывать решения в ежедневном режиме.

«Я принял решение создать Координационный совет по противодействию коронавирусу. Буду лично координировать его работу в ежедневном режиме», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Совет будет вырабатывать решения и координировать действия, направленные на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции и ее возможных последствий.

«До настоящего момента ситуация находилась в сфере медицинских вопросов и требовала слаженных действий прежде всего Минздрава и Роспотребнадзора. Но сегодня необходимы меры четкой координации всех ведомств, констатировал председатель правительства», - сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Ранее был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. Штаб давал поручение в том числе по санитарно-карантинному контролю рыболовных судов.

О рабочей группе Госсовета

15 марта президент Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV».

Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Также в состав вошли первый вице-премьер, зампред Координационного совета по борьбе с коронавирусом Андрей Белоусов, руководитель ФТС Владимир Булавин, вице-премьер – зампред Координационного совета по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, замглавы МЧС Андрей Гурович, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Минтранса Евгений Дитрих, замминистра обороны Тимур Иванов, первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов, помощник президента Игорь Левитин, глава Минпромторга Денис Мантуров, замглавы МИД Игорь Моргулов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, вице-премьер, зампред Координационного совета по борьбе с коронавирусом Дмитрий Чернышенко.

Главам регионов, на территории которых обнаружена угроза распространения инфекции, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: москваправительствороспотребнадзорроссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

Все материалы

Интервью

Руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир КУЛИЕВ

Руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства

Самир КУЛИЕВ

На Сахалине решают вопрос с любительским рыболовством

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Василий СОКОЛОВ

Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Директор агентства по рыболовству Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Особый взгляд на лососевую путину

Все материалы

Крупным планом

ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

Рыбоводный участок в Подмосковье

Один аквафермер на торгах не воин?

Амур в ожидании непростых решений

Амур в ожидании непростых решений

Вопросы судостроения и судоремонта Приморского края обсудили на совещании во Владивостоке

Приморье озаботилось судоремонтом

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.