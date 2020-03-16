16 марта 2020 года

В России появились новые органы по борьбе с коронавирусом

Координационный совет по борьбе с коронавирусом, работающий в ежедневном режиме, возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. При Госсовете создана специальная рабочая группа, которая займется вопросами противодействия новой инфекции.

О координационном совете

Глава правительства Михаил Мишустин объявил о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусом 14 марта. Новый орган будет вырабатывать решения в ежедневном режиме.

«Я принял решение создать Координационный совет по противодействию коронавирусу. Буду лично координировать его работу в ежедневном режиме», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Совет будет вырабатывать решения и координировать действия, направленные на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции и ее возможных последствий.

«До настоящего момента ситуация находилась в сфере медицинских вопросов и требовала слаженных действий прежде всего Минздрава и Роспотребнадзора. Но сегодня необходимы меры четкой координации всех ведомств, констатировал председатель правительства», - сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Ранее был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. Штаб давал поручение в том числе по санитарно-карантинному контролю рыболовных судов.

О рабочей группе Госсовета

15 марта президент Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV».

Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Также в состав вошли первый вице-премьер, зампред Координационного совета по борьбе с коронавирусом Андрей Белоусов, руководитель ФТС Владимир Булавин, вице-премьер – зампред Координационного совета по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, замглавы МЧС Андрей Гурович, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Минтранса Евгений Дитрих, замминистра обороны Тимур Иванов, первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов, помощник президента Игорь Левитин, глава Минпромторга Денис Мантуров, замглавы МИД Игорь Моргулов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, вице-премьер, зампред Координационного совета по борьбе с коронавирусом Дмитрий Чернышенко.

Главам регионов, на территории которых обнаружена угроза распространения инфекции, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы.

Fishnews

