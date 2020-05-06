«Fishnews Дайджест» включился в новый проект
С апреля Fishnews начал проводить онлайн-конференции по вопросам рыбной отрасли. Для удобства читателей материалы с этих встреч по итогам месяца будут объединяться на страницах газеты «Fishnews Дайджест».
Проект «Fishnews Online» позволил обсудить подготовку к промыслу лососей, которая в этом году проходит в режиме противокоронавирусных ограничений. На новой площадке руководители отраслевых объединений рассмотрели и проект изменений, которые планируется внести в правила рыболовства.
Онлайн-конференция помогла обобщить, в каких шагах со стороны государства нуждается программа строительства флота под инвестиционные квоты.
Материалы по итогам конференций собраны в апрельском номере «Fishnews Дайджест» (pdf-версия в прикрепленном файле).
В проекте участвуют руководители отраслевых объединений, рыбопромышленных компаний. Онлайн-интервью дал и глава Росрыболовства Илья Шестаков. Обо всем этом - в новых материалах на сайте Fishnews и в газете «Fishnews Дайджест».
Подписаться на издания Fishnews можно онлайн: https://fishnews.ru/feedback. Также вы можете связаться с руководителем отдела подписки Антониной Лопатниковой по телефону 8 914 707 0528 либо по электронной почте antonina@fishnews.ru.
Fishnews