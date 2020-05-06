06 мая 2020 года

«Fishnews Дайджест» включился в новый проект

С апреля Fishnews начал проводить онлайн-конференции по вопросам рыбной отрасли. Для удобства читателей материалы с этих встреч по итогам месяца будут объединяться на страницах газеты «Fishnews Дайджест».

Проект «Fishnews Online» позволил обсудить подготовку к промыслу лососей, которая в этом году проходит в режиме противокоронавирусных ограничений. На новой площадке руководители отраслевых объединений рассмотрели и проект изменений, которые планируется внести в правила рыболовства.

Онлайн-конференция помогла обобщить, в каких шагах со стороны государства нуждается программа строительства флота под инвестиционные квоты.

Материалы по итогам конференций собраны в апрельском номере «Fishnews Дайджест» (pdf-версия в прикрепленном файле).

В проекте участвуют руководители отраслевых объединений, рыбопромышленных компаний. Онлайн-интервью дал и глава Росрыболовства Илья Шестаков. Обо всем этом - в новых материалах на сайте Fishnews и в газете «Fishnews Дайджест».

Подписаться на издания Fishnews можно онлайн: https://fishnews.ru/feedback . Также вы можете связаться с руководителем отдела подписки Антониной Лопатниковой по телефону 8 914 707 0528 либо по электронной почте antonina@fishnews.ru .

Fishnews