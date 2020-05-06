06 мая 2020 года

Большие запасы кильки Каспия подтвердили уловами

Наука подвела итоги килечного промысла разноглубинными тралами в западной части Среднего Каспия. Специалисты КаспНИРХ отмечают, что прогноз оправдался – добыто 6,4 тыс. тонн, а всего в этом районе можно осваивать до 20 тыс. тонн.

Лов обыкновенной кильки завершился в конце марта. С осени 2019 г. по рекомендации Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) добыча впервые велась шестью малотоннажными судами в западной части Среднего Каспия.

Прогноз ученых полностью оправдался - средний улов на судосутки в течение всего промысла находился на стабильно высоком уровне как в осенне-зимний период прошлого года (17,6 тонны), так и в зимне-весеннее время 2020 г. (16,8 тонны), рассказали Fishnews в пресс-службе филиала. Это свидетельствует об устойчивом состоянии запаса в местах рекомендованного вылова, обратили внимание специалисты.

В КаспНИРХ отметили, что при расцвете добычи килек в 1960-90 гг. средний улов на электросвет для судов такого класса не превышал 8,3 тонны на судосутки.

По данным института, только в западной части Среднего Каспия можно добывать до 20 тыс. тонн обыкновенной кильки на ее предзимовальных и зимовальных концентрациях.

Fishnews