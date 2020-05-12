12 мая 2020 года

Юрий Трутнев поставил задачи по безопасности вахтовиков

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал ряд поручений, которые, как полагают власти, помогут не допустить распространение коронавируса при организации работы вахтовиков.

Поручения даны по итогам совещания, которое Юрий Трутнев провел с главами дальневосточных регионов, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

МЧС поставили задачу подготовить алгоритм действий (межведомственного взаимодействия) на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятной эпидемиологической остановкой. Такой план должен обеспечить развертывание мобильных госпиталей, полностью укомплектованных медицинским оборудованием и персоналом.

Росавиации поручено обеспечить работу аэропортов при необходимости эвакуации граждан в места постоянного проживания. Главам регионов рекомендовано при организации возвращения граждан к местам постоянного проживания обеспечивать их размещение на карантин в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в специально организованных центрах приема и обсервации.

Минздрав совместно с Роспотребнадзором должны определить критерии обеспеченности вахтовых поселков необходимыми средствами защиты, медицинским оборудованием и персоналом в зависимости от численности населения вахтовых поселков, их удаленности и других условий, влияющих на оперативность предотвращения развития неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

МЧС России поручено обеспечить перемещение мобильного медицинского пункта министерства в поселке Тиличики Камчатского края для возможного разворачивания на его базе инфекционного отделения для нужд Карагинского и Олюторского районов Камчатского края.

«Работодатель должен знать о том, какие мощности необходимо развернуть не тогда, когда вспыхнула инфекция, а заранее, в соответствии с разработанными нормативами. Собственники предприятий должны понимать, что от них требуется по организации работы людей в вахтовом режиме», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Напомним, что одной из проблем для рыбной отрасли стал завоз работников на лососевую путину в Дальневосточном регионе. Серьезнейший вопрос и с приездом специалистов, которые занимаются техническим обеспечением работы предприятий, - об этом представители компаний рассказали на конференции в рамках проекта « Fishnews Online » .

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