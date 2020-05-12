12 мая 2020 года

Справочники ОСМ скорректировали

Центр системы мониторинга рыболовства и связи внес обновления в два справочника ОСМ. Актуализированы коды китайского порта и двух видов рыбопродукции.

Напомним, с 6 мая действует новый порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга. Для его исполнения на сайте ЦСМС опубликовали специальные справочники.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в справочники внесены обновления.

В справочнике «ССД Порты» актуализирован код 539 - Чжанцзяган/Китай (КНР). В справочнике продукции изменения коснулись кодов 9534 – «камбала-ерш потрошеная обезглавленная охлажденная» и 4927 – «пикша потрошеная без головы мороженая навеска 800 гр минус вес ящика 19,05 кг экспорт».

С актуальными справочниками ОСМ можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Центра.

Кроме того, ЦСМС публикует ответы на актуальные вопросы по работе с Отраслевой системой мониторинга. Задать такие вопросы можно через форму обратной связи.

Fishnews