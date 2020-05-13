13 мая 2020 года

Пункт пропуска «Краскино» собираются реконструировать

Минтранс подготовил проект приказа о реконструкции пункта пропуска «Краскино». Через этот пограничный переход осуществляются в том числе поставки в Китай рыбы и морепродуктов.

Реконструкцию автомобильного грузо-пассажирского пункта пропуска «Краскино» в Приморском крае планируется провести с 2020 по 2021 гг. Об этом говорится в проекте приказа Минтранса, опубликованном на сайте regulation.gov.ru.

В результате пропускная способность должна увеличиться до 250 транспортных средств в сутки, в том числе 150 грузовых машин, сказано в пояснительной записке к проекту.

Отмечено, что мероприятия по реконструкции предусмотрены федеральной целевой программой «Государственная граница РФ (2012 - 2021 гг.)».

Выпуск приказа Министерства транспорта - плановая процедура, если пункт пропуска решено реконструировать.

Пограничный переход «Краскино - Хуньчунь» печально известен очередями из грузовиков с морепродуктами, сообщает корреспондент Fishnews. В ассоциациях рыбной отрасли не раз отмечали, что нынешнее состояние пункта пропуска не отвечает задачам, которые государство ставит по развитию экспорта продукции из водных биоресурсов.

Пункты пропуска, построенные много лет назад, стали своего рода «узким горлышком» внешней торговли, заявил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на правительственном часе в Совете Федерации в январе .

Fishnews