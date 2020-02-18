18 февраля 2020 года

Рыбопромышленники рассказали о болевых точках экспорта

Инфраструктура пунктов пропуска не отвечает задачам, которые государство ставит по развитию экспорта рыбной продукции. Для бизнеса задержки с поставками оборачиваются серьезными потерями, рассказал журналистам президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Согласно национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», поставки продукции АПК должны вырасти до 45 млрд долларов в 2024 г. При этом по рыбным товарам задана планка более чем в 8 млрд долларов.

Задачи по развитию экспорта государство поставило и перед рыбной отраслью Приморского края. Однако такие планы наталкиваются на неготовность инфраструктуры. На встрече с журналистами 17 февраля президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал о проблемах при поставках морепродуктов в живом и свежем виде, сообщает корреспондент Fishnews.

Задержки машин, которые хотят пересечь границу, составляют 7-8 суток. Бывали случаи, когда рыбаки теряли всю партию живых морепродуктов. «Живого гребешка 5 тонн погибло в этой очереди», - отметил руководитель АРПП.

В декабре 2019 г., в период пиковых поставок в Китай, пришлось в ручном режиме решать вопрос с пунктом пропуска «Краскино». Проблемы экспорта Георгий Мартынов и президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков подняли на заседании правительственной подкомиссии по вопросам рыбной отрасли. По итогам встречи вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в ситуации. При участии Минвостокразвития таможни удалось устранить очереди, отметил глава АРПП.

Одним из драйверов развития Приморского края и Дальнего Востока в целом государство видит марикультуру. Однако и здесь предприятия, развивающие этот бизнес, сталкиваются с угрозами для поставок из-за состояния пункта пропуска «Краскино».

Общая головная боль

Таможенные органы также не раз заявляли, что проблему с состоянием пограничных переходов нужно решать. Пункты пропуска, построенные много лет назад, стали своего рода «узким горлышком» внешней торговли, заявил руководитель ФТС Владимир Булавин на правительственном часе в Совете Федерации в январе.

Недавно в рамках поездки в Приморье проблему прокомментировал заместитель главы ведомства Владимир Ивин. «Таможенная служба не отвечает за обустройство пунктов пропуска, но как непосредственный пользователь этой инфраструктуры, безусловно, страдает от ее качества», - рассказал представитель ФТС.

При этом он поделился впечатлениями от посещения пунктов пропуска на юге края. «Конечно же, больно видеть, особенно зная, что находится с той стороны границы. Действительно, просто обидно за нашу страну с точки зрения того, как мы выглядим в глазах туристов, которые пересекают границу», - сказал Владимир Ивин.

В то же время он подчеркнул, что вопрос под контролем. Проблема нахождения пунктов пропуска в частной собственности, по словам замглавы ФТС, сдвинулась с мертвой точки. Средства на обустройство границы выделены, обустройство пунктов пропуска, в том числе в ДФО, включено в федеральный проект «Логистика международной торговли», сообщил Владимир Ивин.

Fishnews