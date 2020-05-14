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Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Александр Дупляков: Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Новое требование к судам с живым крабом, которое предложено включить в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, может привести к ежегодным потерям бизнеса в размере до 1 млрд рублей, рассказал об итогах анализа изменений президент профильной ассоциации Александр Дупляков.

В апреле на портале regulation.gov.ru был опубликован проект приказа Минсельхоза России о внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Предложенные поправки важные и нужно внести их оперативно, отмечают представители отрасли. В то же время есть изменения, которые получили негативную оценку бизнеса.

Так, в проект вошла новая редакция п. 13.4 правил. Предлагается требование, чтобы на судах с живым крабом была пустая емкость (чан) и (или) его секция с морской водой и системой аэрации. Планируется, что такие конструкции будут использоваться пограничниками для контроля улова.

В Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока проанализировали такое изменение и высказали против него целый ряд замечаний.

Расчеты, выполненные с помощью данных о промысле и экспорте, показали, что новое требование приведет к ежегодному увеличению промыслового времени на 10% и ежегодным финансовым потерям на уровне 1 млрд рублей, обратил внимание президент АДК Александр Дупляков в материале для Fishnews.

Изменения правил не учитывают все особенности флота, осуществляющего добычу и перевозку живого краба, отметил руководитель объединения. После принятия поправки часть судов, оборудованных RSW-емкостями или танками, технически не сможет соответствовать новым требованиям либо будет вынуждена держать свободным от 25 до 50% полезного объема, предназначенного для перевозки живого морепродукта, подсчитали в ассоциации. Для переделки судов под новое требование понадобятся серьезные затраты.

Александр Дупляков напомнил и о новых краболовах, которые компании заказали на российских верфях по итогам октябрьского аукциона.

«Часть судов строится по проектам, предусматривающим технологии RSW-танков. Такие танки могут содержать до 15 тонн живого краба, и наличие пустого танка такого объема экономически нецелесообразно. То есть необходимо будет остановить процесс постройки и полностью изменить проектную документацию судна. Это потребует значительных временных затрат и повлечет существенное удорожание строительства», - рассказал президент АДК. Он обратил внимание и на то, что предприятия обязаны реализовать проекты в установленные законом сроки.

Избыточным новое требование в ассоциации считают и с точки зрения контрольных функций. Обратили внимание в объединении и на меры, которые уже работают для борьбы с ННН-промыслом, - минимальные суточные объемы вылова крабов на судно, сертификаты происхождения улова при поставках в страны АТР.

«Все эти меры достаточны для эффективного контроля за объемом добываемого и экспортируемого краба, а введение нового требования избыточно и затратно для добывающих компаний», - заявил президент ассоциации.

При подготовке новой редакции пункта 13.4 были нарушены и процедурные моменты. На заседаниях Дальневосточного научно-промыслового совета поправка не обсуждалась, обратил внимание Александр Дупляков.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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