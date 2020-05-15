15 мая 2020 года

Иваси в зоне Японии осталась без покупателя

Торги по распределению долей квот на вылов дальневосточной сардины (иваси) в зоне Японии должны были состояться 15 мая, однако заявок на участие не поступило.

Аукцион по продаже долей квот добычи сардины-иваси в зоне Японии признали несостоявшимся - об этом говорится в протоколе заседания комиссии Росрыболовства, опубликованном на сайте torgi.gov.ru. Решение принято в связи с тем, что на участие в торгах не поступило ни одной заявки, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего на торгах, которые планировали провести в Москве 15 мая, предполагалось продать 25 долей квот добычи дальневосточной сардины по 3,295% и одну – по 3,305%. Стартовые цены – более 98,2 млн рублей и свыше 98,5 млн рублей соответственно.

Напомним, что это уже вторая попытка продать доли квот на вылов сардины в японской зоне. В прошлый раз на большую часть долей квот добычи иваси заявок не поступило, на две доли было подано только по одной заявке - в этом случае обратившиеся получают право заключить договор по начальной цене.

Fishnews