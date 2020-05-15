15 мая 2020 года

Рыбе Нижней Волги добавят воды

Попуски воды с Волгоградского гидроузла будут увеличены на 2 тыс. кубометров в секунду. В Астраханской области рассчитывают, что продление половодья поможет спасти от гибели молодь рыб в дельте Волги.

Сброс воды с Волгоградского гидроузла вырастет до 18 тыс. кубометров в секунду, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Астраханской области. Такой режим планируется соблюдать с 16 до 31 мая. В начале июня межведомственная рабочая группа по регулированию режимов попуска воды в Волжско-Камском бассейне определит дальнейший режим паводка.

«Необходимо не только продлить половодье, но и обеспечить плавный переход на меженный режим, чтобы не допустить гибели молоди рыб», - заявил заместитель председателя правительства региона Михаил Богомолов.

Напомним, из-за рекордно теплой и практически бесснежной зимы в Волге опять мало воды. Власти Астраханской области за счет регулирования попусков намерены избежать прошлогоднего сценария паводка, когда произошли массовые заморы молоди.

Fishnews