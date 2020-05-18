18 мая 2020 года

Путина на Амуре ставит немало вопросов

В Хабаровском крае ждут ясности по вопросу промысла летних лососей. Первоначальный прогноз вылова горбуши в Амуре и лимане на 2020 г. – около 3 тыс. тонн.

Напомним, что 14 мая Дальневосточный научно-промысловый совет одобрил региональные стратегии для организации лососевой путины. В том числе и по Хабаровскому краю.

На заседании ДВНПС был поднят и вопрос по промыслу летних лососей на Амуре и в лимане. «У многих бытует мнение, что запрет того или иного вида рыболовства даст вспышку численности буквально через один, два или три года. Но в связи с тем, что у нас больше влияют климатические факторы на снижение численности, то полный запрет не может дать такого положительного эффекта, а может дать небольшое смягчение», – высказался представитель Хабаровского филиала ВНИРО Денис Коцюк.

В прошлом году промышленный лов летних лососей не осуществлялся. Нынешний год – горбушовый, к вылову прогнозируется порядка 3 тыс. тонн. Предлагается открыть промысел горбуши с режимом проходных дней, чтобы обеспечить пропуск летней кеты, сообщил на заседании совета представитель ХабаровскНИРО.

По данным статистики, с 1990 по 2008 гг. вылов горбуши в Амурском лимане и Амуре не превышал 2400 тонн, а прогноз на 2020 г. - 3000 тонн, отметил в беседе с корреспондентом Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. «В чем тогда вопрос? Это я взял статистику только за последние 30 лет», – обратил внимание руководитель объединения.

При этом он подчеркнул, что предприятия ждут решения по горбуше, ведь им нужно еще подготовиться к промыслу.

«Мы считаем, что подходы [рыбы] возможны, и если работать ставными орудиями промысла, которые не перекрывают каналы, то работать можно и нужно», – заявил председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков.

При этом он подчеркнул, что в АРПА поддерживают ограничения использования плавных сетей. «Но мы считаем, что именно запрет плавных сетей должен касаться всех видов рыболовства. И общин КМНС, и промышленности», – отметил руководитель ассоциации.

В Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края ожидаемо против запрета плавных сетей. «Это, в свою очередь, ставит вопрос, будет ли осенняя путина для нас или не будет», – рассказал председатель АРУК Максим Бергеля.

Что касается летних лососей, то в последние годы в тех районах, где работают члены ассоциации, их промысел экономического эффекта не приносит, отметил руководитель отраслевого объединения.

«Экономически ловить летнего лосося Ульчскому и Комсомольскому району не представляется интересным. Плюс неопределенность по сетям не стимулирует нас готовиться к летней путине», – сообщил Максим Бергеля.

В АРУК настаивают на запрете в этом году промысла летних лососей, чтобы развить те решения, которые были приняты в прошлом году и «чтобы летний промысел в результате стал экономически оправданным для всех районов».

Fishnews