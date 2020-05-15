15 мая 2020 года

Лосось обсудили по видеосвязи

Дальневосточный научно-промысловый совет одобрил стратегии на лососевую путину по регионам. При этом председатель ДВНПС, замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил дополнительно проработать ряд вопросов, в том числе по Амуру.

Дальневосточный научно-промысловый совет традиционно собирается перед лососевой путиной, но на этот раз из-за пандемии коронавируса заседание пришлось проводить по видеосвязи, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас отрасль находится в начале тренда на снижение запаса горбуши – объекта, который составляет основу уловов лососей на Дальнем Востоке, отметил заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников. В связи с этим рекордных путин в ближайшие годы ожидать вряд ли стоит, но и провалов по лососям не будет – промысел обеспечит средние показатели, заявил специалист. В 2020 г. ожидается вылов около 384 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

В июне стартует научная съемка в прикурильских водах Тихого океана. Это позволит уже во второй половине месяца дать более четкое понимание по подходам рыбы, рассчитывают ученые.

Резкие изменения объема вылова горбуши были одной из предпосылок для формирования региональных стратегий промысла лососей, сообщил руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО Сергей Марченко.

Особенностью стратегий нынешнего года представитель института назвал «ужесточение мер, направленных на обеспечение заполнения нерестилищ тихоокеанских лососей».

Руководитель департамента перечислил меры по обеспечению пропуска нерки в бассейне реки Камчатка. «Особо отмечу, что в текущем году в реке Камчатка не будет промышленного рыболовства тихоокеанских лососей. Такое решение было принято рыбодобывающими предприятиями, которые работают на реке, и поддержано отраслевой наукой. Рыболовство будет проходить только в режиме государственного мониторинга в ограниченных объемах», – рассказал о планах Сергей Марченко.

Длительный период пропуска рекомендовано установить на Амуре, чтобы на нерестилища прошла летняя кета. На Сахалине в заливе Анива предложено не определять места добычи горбуши.

Также планируется введение ограничений на путину 2020 г. через приказ Минсельхоза РФ. Проект такого документа в мае был размещен для общественного обсуждения. Сергей Марченко отметил, что предложенные меры регулирования вызвали негативную реакцию пользователей, но, по словам представителя ВНИРО, такие решения своевременны и направлены на поддержание лососевых запасов «в условиях меняющегося климата».

Именно по ограничениям, которые предложены в проекте приказа для бассейна Амура и Амурского лимана, и решили выступить участники из Хабаровского края. Так, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко обратил внимание, что ограничения, которые предложено внести в правила рыболовства, накладываются на требования, которые предусмотрены по заездкам в проекте приказа Минсельхоза. «Тут говорят, что по плавным сетям ударили. Нет! Удар по Амурскому лиману тоже мы ощутили», – заявил руководитель объединения.

Полностью запрещать ставные сети не нужно, считает Сергей Рябченко, линию запрета он предложил отнести к устью реки Амгунь и вверх по течению.

Президент АПРОХК также призвал внести ясность - будет ли открыт промысел горбуши. Наука считает возможным вести лов, сообщили в ХабаровскНИРО.

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля заявил, что объединение не поддерживает запрет плавных сетей на Амуре и просит вместо этого использовать инструмент проходных дней.

Против ограничений, предложенных в проекте приказа Минсельхоза, выступили и краевые власти. Представители КМНС не поддержали требования по сетям для традиционного рыболовства.

Председатель научно-промыслового совета, замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил проработать вопросы по Хабаровскому краю. В то же время он напомнил о том, что наука предлагала полностью закрыть промысел на Амуре, и о том, что ситуация с лососевыми запасами сложная.

Также замглавы Росрыболовства поручил проработать вопрос по критериям установки рыбоучетных заграждений (РУЗ) в Сахалинской области. Должен быть изучен и вопрос о том, какую разбивку по группам водных объектов использовать при организации путины на Чукотке.

Территориальным управлениям ведомства поставлена задача провести совещание по привлечению судов на приемку лососей. Управлению флота Росрыболовства – организовать обсуждения с транспортными компаниями и РЖД.

На этот раз ДВНПС сосредоточился на вопросах регулирования лова лососей. В дальнейшем на заседании совета планируется обсудить результаты охотоморской путины и правила рыболовства, сообщил Петр Савчук.

Fishnews