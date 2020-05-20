20 мая 2020 года

Законодатели могут пересмотреть подачу заявлений для рыболовства

Сейчас пользователи должны ежегодно подавать в теруправления Росрыболовства заявления о том, какой вид рыболовства они планируют осуществлять в расчетном году. Депутаты предложили оставить такое требование только на случай, если предприятия собираются работать в режиме «прибрежки».

Напомним, что парламентарии Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий внесли в Госдуму проект изменений федерального закона о рыболовстве. Предусматривается несколько поправок. Одна из них - по процедуре определения вида рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

После того как система квот на вылов изменилась, предприятия должны ежегодно информировать, в каком режиме они собираются осваивать объемы, - промышленного или прибрежного рыболовства, либо и промышленного, и прибрежного.

Депутаты предложили пересмотреть процедуры и оставить необходимость подачи заявления, если предприятие планирует работать в режиме прибрежного рыболовства.

«При выборе осуществления только промышленного рыболовства заявление не подается», - говорится в законопроекте.

Fishnews