21 мая 2020 года

Углохвостая креветка пополнила «копилку» отечественного промысла

Более 1 тыс. тонн углоховстой креветки выловили рыбаки в подзоне Приморье к середине мая. До марта сама возможность промысла этого объекта оставалась под вопросом.

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Александр Васьков позитивно оценил результаты промысла. «Вылов заканчивается досрочно, - сказал он Fishnews. – Что касается будущего года, то пока непонятно, какие объемы предоставят. У углохвостой креветки короткий жизненный цикл, и ее численность может изменяться очень резко».

Напомним, что из-за корректировки правовой базы в прошлом году углохвостая креветка в подзоне Приморье была полностью исключена из промышленного освоения. Однако в этом году проблему решили, и рыбаки смогли вести добычу.

Fishnews