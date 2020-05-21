21 мая 2020 года

Со стратегией развития Арктики ознакомится правительство

Минвостокразвития направило в правительство доработанный проект Стратегии развития Арктической зоны до 2035 г. Кроме того, готовится механизм субсидий по страховым взносам для инвесторов макрорегиона.

Замечания федеральных органов исполнительной власти к проекту стратегии рассмотрели на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики 13 мая. По итогам обсуждения разногласия были признаны урегулированными, а документ – согласованным. Доработанный проект уже направлен в правительство, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

Кроме того, на заседании рассмотрели подготовку к введению системы преференций для инвесторов Арктики. Минвостокразвитию и Минфину поручено обеспечить запуск в 2020 г. механизма возмещения части расходов по уплате резидентами Арктической зоны страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Таким образом планируется снизить для инвесторов (в проекты, не связанные с добычей полезных ископаемых) выплаты по страховым взносам до 7,6%.

Властям арктических регионов рекомендовано до 1 июня представить в Минвостокразвития график подготовки и принятия нормативных правовых актов, устанавливающих преференции по региональным и местным налогам для резидентов Арктической зоны.

Проект Стратегии развития Арктики был разработан Минвостокразвития в прошлом году. В марте 2020 г. президент Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в северном макрорегионе - документ предусматривает в том числе развитие рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры.

Fishnews