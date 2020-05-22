22 мая 2020 года

«Дочек» системообразующих компаний допустили к льготным кредитам

Правительство распространило льготное кредитование системообразующих организаций на их дочерние компании. Также введены новые критерии выдачи займов по сниженной ставке.

Дочерние общества системообразующих организаций, так же, как и их материнские компании, смогут получить кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством. Соответствующее постановление – от 20 мая 2020 г. № 712 – подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Напомним, проект этого документа подготовило Минэкономразвития.

Как сообщает корреспондент Fishnews, документ содержит перечень отраслей, в которых должен вести свою деятельность заемщик. Пока рыболовства и рыбоводства в списке нет.

Также постановление утверждает новые критерии отбора заемщиков. На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 г. снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а также организации, которые сохранили не менее 90% сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая.

Fishnews