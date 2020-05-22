22 мая 2020 года

Дан Беленький: Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Введение рейтинговых списков для выпусков в компенсационных целях позволило Главрыбводу сосредоточится на воспроизводстве ценных и редких видов, отмечает начальник учреждения Дан Беленький.

В 2020 г. Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биоресурсов планирует уделить приоритетное внимание воспроизводству осетровых.

«В этом году в Астрахани бонитировка показала, что мы должны получить рекордное количество икры. Это само по себе требует пристального внимания, потому что нам нужно с минимальными потерями довести эту икру до малька, потом его вырастить и выпустить. Мы будем постоянно отслеживать, как там развивается ситуация. Очень важно подготовить производственные мощности – если икры будет много, нужно понять, где мы будем подращивать посадочный материал», - рассказал начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан Беленький в интервью газете «Fishnews Дайджест».

Он добавил, что по Нижнеобскому бассейну и по Енисею по осетровым заключены очень крупные и ответственные контракты – компенсационные выпуски будут в 2020 г. рекордными.

В прошлом году учреждение сократило объем выпусков «компенсационной» молоди. «Это связано с тем, что Росрыболовство заняло очень правильную, на мой взгляд, и очень жесткую позицию по видовому составу выпускаемой рыбы в рамках компенсационных мероприятий», - подчеркнул Дан Беленький.

Руководитель Главрыбвода напомнил, что наука разработала так называемые рейтинговые списки, которые предписывают в компенсационных целях выпускать именно ценные, особо ценные и редкие виды и те виды, которые требуют воспроизводства в данный момент.

«Соответственно малоценные виды из воспроизводства ушли, а ценные виды рыб, в основном осетровые, добавились. Но в силу того, что механизм компенсационных мероприятий устроен так, что молоди ценных видов в штуках необходимо выпускать меньше, чем малоценных для компенсации одного и того же ущерба, получилось, что общее количество рыбы уменьшилось», - отметил собеседник «Fishnews Дайджест».

Он обратил внимание, что позицию Росрыболовства поддержали и субъекты, и крупные компании, которым в рамках своих экологических программ интересно выпускать виды, реально требующие поддержки.

«В рейтинговом списке для Нижней Оби, если не ошибаюсь, на первом месте стоит сибирский осетр, следующим видом, для которого разработаны биотехнологии, – как раз муксун, дальше чир – то есть те виды, которых реально почти не осталось, - рассказал Дан Беленький. И только потом идет пелядь. А ведь именно пелядь была основным видом, за счет которого компенсировалось 90% ущерба по Нижнеобскому бассейну».

По его словам, предприятия Главрыбвода в состоянии обеспечить повышенный спрос на молодь редких и ценных видов: только на Абалакском заводе увеличили объем воспроизводства в пять раз. Предполагается, что в этом году он сможет вырастить 5–6 млн штук сибирского осетра в зависимости от количества отловленных производителей.

«Кстати, если смотреть только по нашим заводам, то объем компенсационных выпусков не уменьшился. Даже несмотря на то, что мы не выпускаем пелядь. Мы сконцентрировались на восстановлении ценных и особо ценных видов рыб – таких как осетр, муксун, чир, лосось и других», - резюмировал Дан Беленький.

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