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Биржевые механизмы способны помочь на путине

Биржевые механизмы способны помочь на путине

Рыбакам предложили шире взглянуть на возможности биржевых торгов и использовать механизм авансового финансирования при заключении сделок. В прошлом году по такой схеме с отсрочкой поставки было реализовано 1000 тонн камчатской горбуши.

О возможностях работы на российской электронной биржевой площадке напомнили в «Дальневосточном аукционном рыбном доме». Онлайн-торги продукцией из водных биоресурсов с использованием биржевых и аукционных механизмов АО «ДАРД» организует в партнерстве с Биржей «Санкт-Петербург» с 2014 г.

В прошлом году на товарном рынке БСП с участием камчатской рыбодобывающей компании «Корякморепродукт» была заключена знаковая, по оценкам экспертов, сделка – 1000 тонн горбуши ПСГ высокого качества были проданы за 165 млн рублей на условиях форвардного контракта. Такая схема предусматривала отсрочку поставки продукции с корректировкой платежа с учетом актуальной ситуации на рынке.

Закрытие сделки, т.е. непосредственная поставка партии рыбопродукции покупателю, состоялось через месяц после торгов. О своем опыте Fishnews тогда рассказали сами участники сделки. Обе стороны положительно оценили итоги и отметили очевидные выгоды, в том числе плановость и безопасность операции, возможность использовать фьючерсный механизм, гарантированное качество товара.

Устроила всех и финансовая сторона. Оплата производилась в два этапа, риск изменения рыночной цены на момент поставки был сведен к минимуму за счет включения в содержание контракта механизма хеджирования (страхования) рисков. В результате на момент закрытия сделки конечная цена оказалась не ниже среднерыночной.

«Полагаем, что в этой непростой ситуации из-за пандемии коронавируса, в которой оказался сегодня весь мир, участникам рынка важно осваивать новые для себя механизмы работы. И, конечно, вопросы минимизации рисков для бизнеса выходят на первый план. Среди наиболее безопасных и эффективных в этом плане – биржевые инструменты», – отметил генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

Представитель биржи отметил, что такая форма реализации рыбопродукции сегодня является наиболее перспективной, т.к. повышает оперативность и прозрачность заключаемых сделок, существенно снижая при этом необходимость личных контактов.

«Но что особенно важно – биржевые механизмы способны помочь даже в укреплении и расширении производственной базы предприятий. Это становится возможным за счет получения авансового финансирования при заключении форвардных (фьючерсных) сделок и выхода на новые рынки сбыта», – подчеркнул Сергей Лелюхин.

Он также отметил, что специалисты «Дальневосточного аукционного рыбного дома» всегда готовы проконсультировать участников рынка, представителей бизнеса по любым вопросам, связанным с электронной биржевой торговлей.

В преддверии лососевой путины информационные письма были разосланы и в рыбопромышленные объединения Дальнего Востока: Ассоциацию добытчиков лососей Камчатки, Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциацию предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Fishnews

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