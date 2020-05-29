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Трайлер-сейнер «Командор» – одно из новых судов РК им. В.И. Ленина. Фото пресс-службы правительства Камчатского края

Камчатские инвестобъекты в ожидании иностранных наладчиков

Руководство РК им. Ленина направило в Росрыболовство и Минвостокразвития данные об иностранных специалистах-наладчиках. Их присутствие на территории России необходимо для запуска в срок берегового завода и судов, построенных под инвестквоты.

Напомним, правительство РФ предусмотрело особые условия для иностранных специалистов – наладчиков оборудования, которым в период карантинных мер необходимо попасть на территорию России. Списки таких работников подаются в ФСБ России через федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится предприятие, заказавшее иностранное оборудование.

Этот вопрос оказался актуален и для рыбацких предприятий, реализующих проекты по программе инвестиционных квот, где от исполнителей требуется строгое соблюдение графика сдачи объектов. Об этом на онлайн-конференции, организованной Fishnews, рассказал глава минрыбхоза Камчатского края Андрей Здетоветский. В частности, с введением карантинных мер иностранные специалисты, работавшие на инвестпроектах Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина, были вынуждены покинуть Россию.

На сегодняшний день предприятие уже подало необходимые данные в Росрыболовство и Минвостокразвития для организации приезда иностранных наладчиков, обратная связь от ведомств также получена, сообщил Fishnews председатель РК им. В.И. Ленина Сергей Тарусов.

Исландские специалисты должны завершить пусконаладочные работы на новой рыбоперерабатывающей береговой фабрике в Петропавловске-Камчатском, а также в Калининграде – на траулер-сейнере «Ударник». Это третье судно из серии, построенной РК им. Ленина под инвестквоты на заводе «Янтарь». Кроме того, на Камчатке ожидает запуска норвежского тралового комплекса второй новострой компании – траулер-сейнер «Командор».

«На прошлой неделе мы подали данные в Росрыболовство и Минвостокразвития. Ожидаем, что специалисты смогут прибыть на объекты в июне. На «Командоре» работ буквально на 2-3 дня, после чего он сможет выйти на промысел. По фабрике – надеемся, что она будет запущена уже к началу августа», – прокомментировал Сергей Тарусов.

Руководитель компании уточнил, что в данном случае онлайн-консультирование не позволяет решить вопрос, присутствие иностранных специалистов на объектах обязательно.

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