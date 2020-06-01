01 июня 2020 года

Бизнес предложил донастроить программу инвестквот

В правовой базе по инвестиционным квотам планируется учесть, что сырьем для береговых заводов может служить и рыба, прошедшая минимальную обработку.

Изменения, которые важны для участников программы инвестиционных квот, гендиректор ООО «Русский минтай» Михаил Дегтяренко обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Напомним, что завод «Русский минтай» – это проект, который реализует в Приморье «Русская рыбопромышленная компания». К производству продукции на предприятии планируется приступить уже в сентябре.

Михаил Дегтяренко обратил внимание главы региона, что для обеспечения работы завода, как и других производств, которые строятся сегодня в рамках программы инвестиционных квот, необходимо содействие в решении вопросов, связанных с обязательством переработки уловов.

«Тем заводам, которые будут работать на промышленных квотах, в отличие от «прибрежников», будет очень сложно выполнить обязательное условие работы – ежегодно перерабатывать не менее 70% квот, предоставленных на инвестиционные цели, - отметил руководитель компании. - Невозможно доставить в Приморье непосредственно «уловы» - то есть живую или свежую рыбу с севера Охотоморья, где ее добывают, из-за удаленности промысловых районов. Необходимо учитывать при переработке на заводах замороженную рыбопродукцию, вырабатываемую судами в районе промысла».

Как уже сообщал Fishnews, Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства, предусматривающий, что сырьем для береговых предприятий может служить и непереработанная пищевая рыбная продукция из уловов.

Также Михаил Дегтяренко обратил внимание на необходимость предоставить возможность учитывать в обязательных объемах производства рыбу, добытую по квотам лиц, входящих в одну группу с инвестором. «Это позволит эффективно встроить поставки сырья на заводы в схему отгрузок из различных промысловых районов. Обязательства по объемам производства при этом будут сохранены», – заявили в РРПК.

Губернатор выразил готовность поддержать инвесторов строительства береговых заводов в обозначенных вопросах, сообщили в пресс-службе компании.

Fishnews