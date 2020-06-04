04 июня 2020 года

Место для новых судов под вопросом

Росрыболовство рассматривает проект Минвостокразвития о дополнительных объемах инвестквот для средне- и малотоннажных судов, но считает, что гнаться за количеством флота не стоит. В первую очередь верфи должны закончить уже строящиеся суда.

В конце мая Минвостокразвития разместило на портале regulation.gov.ru проект постановления, вносящего изменения в условия закрепления и предоставления долей квот для инвестиционных целей. Они предполагают увеличение доли квот по донно-пищевым видам рыб в Дальневосточном бассейне, закрепляемых за судами типа типа «Г-1» (среднетоннажное судно длиной не менее 35 м) и «Г-2» (малотоннажное судно длиной не менее 25 м). Квоты будут выделяться в Петропавловско-Командорской и Карагинской подзонах.

Министерство полагает, что более привлекательные для инвесторов условия позволят построить два средне- и одно малотоннажное судно или семь малотоннажников.

В Росрыболовстве заявили, что проект находится в проработке. «Мы его обсуждаем сейчас с соответствующими ведомствами, и думаю, что в ближайшее время подготовим заключение по этому вопросу», – рассказал на пресс-конференции 3 июня замруководителя федерального агентства Петр Савчук.

По его словам, программа инвестквот в целом нуждается в мониторинге, поскольку уже есть проблемы со сроками строительства судов и сдачей объектов инвестиций. «Поэтому нужно, чтобы загрузка судоверфей была плановой. Не нужно сейчас гнаться за количеством, нужно все-таки выполнять те условия и проекты, которые уже существуют. Мы дадим свои предложения по этому поводу», – добавил замглавы Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, с начала марта ведомство объявило очередной раунд приема заявок на инвестиционные квоты. Среди предлагаемых объектов инвестиций – суда типа «Г-1» и «Г-2». «Заявки поступают, – подтвердил Петр Савчук. – Я не могу говорить, в каком количестве, потому как это конкурентные условия, мы не должны разглашать эту информацию. Но нам кажется, что все идет в плановом порядке».

Заявительная кампания продлится до 30 июня.

Fishnews