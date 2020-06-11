11 июня 2020 года

В русле поручений президента: рыбаки обеспечивают уловы и соблюдают меры безопасности

Пандемия коронавируса перевела предприятия на новый формат работы. Рыбаки все это время продолжают обеспечивать страну уловами, при этом компании ввели особые меры безопасности. В рамках поручений руководства страны при Росрыболовстве был создан специальный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

На очередном заседании штаба заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук обратил особое внимание на необходимость продолжения строгого соблюдения карантинных мер, несмотря на то, что многие регионы уже начали постепенное смягчение режима ограничений.

Территориальным управлениям ведомства поручили повторно довести до сведения компаний-судовладельцев необходимость неукоснительного выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

Перевод максимально возможного количества персонала на удаленную работу, масочный режим, особые меры для экипажей рыбопромыслового флота – обо всех этих шагах сообщают крупнейшие рыбопромышленные предприятия Приморского края.

Работа организована в соответствии с теми рекомендациями, которые поступают от курирующих структур, рассказал Fishnews генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. Административный персонал максимально переведен в дистанционный режим, соблюдаются нормы социальной дистанции, действует масочный режим, принимаются и другие меры по выполнению санитарных требований. Сотрудникам рекомендовано минимизировать социальные контакты. Карантинные меры соблюдают экипажи судов. Были организованы и обследования.

О повышенном внимании к здоровью работников сообщили и в «Русской рыбопромышленной компании». «Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты. На судах компании и в офисах дезинфицируются места общего пользования и рабочие места, организованы дополнительные закупки гигиенических и дезинфицирующих средств, средств защиты, медикаментов», – рассказали ранее в пресс-службе РРПК. Проводится периодическое тестирование на наличие COVID-19, а также антител к вирусу. Организован мониторинг здоровья сотрудников, работающих из дома.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в нынешних непростых условиях решения по обеспечению безопасности и здоровья должны сочетаться с мерами по поддержке экономики, сохранением занятости и доходов россиян. Принято несколько пакетов антикризисных мер. Также продолжается подготовка общенационального плана восстановления экономики. В его рассмотрении участвует и бизнес-сообщество рыбной отрасли.

Fishnews