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Добыча серого морского ежа на Курилах. Фото ЮКРК

С расширением программы инвестквот решили притормозить

В Минвостокразвития согласились, что расширять перечень видов водных биоресурсов, по которым выделяются инвестиционные квоты, пока преждевременно. Нужно учитывать нынешнюю загрузку верфей, а также посмотреть, что будет с экономической ситуацией, отметили руководители отраслевых объединений.

Предложение по расширению списка видов водных биоресурсов, по которым выделяются инвестквоты, рассмотрели на совещании у первого заместителя главы Минвостокразвития Сергея Тырцева.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта представило инициативу о включении в этот перечень нового типа объекта инвестиций – малотоннажного судна «для добычи малоподвижных донных видов водных биологических ресурсов». Под строительство такого флота предложено выделить квоты вылова гребешка, кукумарии и серого морского ежа. При этом было заявлено, что изменения позволят построить не менее 14 судов.

Но представители рыбной отрасли высказали серьезные сомнения в том, что расширение перечня - своевременное решение, сообщает корреспондент Fishnews. В рамках уже действующей программы инвестиционных квот рыбопромышленные предприятия разместили заказы на строительство судов. Однако в работе верфей наблюдаются системные задержки – об этом говорилось на совещании, которое проводило 5 июня Росрыболовство. Сейчас в пакет заказов также добавились суда под крабовые квоты.

Предложение по расширению списка не учитывает текущего состояния и прогнозов на краткосрочную перспективу по отечественному судостроению, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья проанализировали документы в сфере стратегического планирования и подсчитали, что до конца 2026 г. на российских верфях для отрасли должно быть построено 224 судна (то есть по 37 единиц флота в год). Это очень серьезная задача, отметил президент АРПП Георгий Мартынов, также обратив внимание на отставание от графика строительства.

Вопросы вызвали и расчеты, представленные в материалах АПИ. Обоснования недостаточно проработаны. Например, не хватает ясности, на промысле каких еще объектов смогут работать новые суда, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

Руководители объединений обратили внимание и на непростую экономическую ситуацию, неутешительные прогнозы по покупательской способности на рыбном рынке. Нужно посмотреть, как будут исполняться судостроительные контакты, как предприятия будут восстанавливаться после пандемии коронавируса, заявили главы ассоциаций. Герман Зверев предложил отложить рассмотрение как минимум до первой половины 2021 г., Георгий Мартынов - на еще более длительный срок.

В Минвостокразвития и АПИ согласились, что торопиться с расширением списка объектов промысла, по которым выделяются инвестиционные квоты, не стоит. Но от идеи не отказались, так как считают, что флот под ежа, кукумарию и гребешка тоже нужно обновлять.

Руководители ассоциаций обратились к Министерству по развитию Дальнего Востока с предложениями - решение каких вопросов актуально. Георгий Мартынов призвал подумать, как поддержать строительство флота для промысла сардины-иваси. Герман Зверев напомнил о потерях отрасли из-за избыточных административных барьеров (специальное исследование дало цифру в 50 млрд рублей ежегодно), в том числе из-за требования проходить контрольные точки. В Минвостокразвития пообещали изучить эти вопросы.

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