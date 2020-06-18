18 июня 2020 года

Масштабы разлива топлива по Таймыру установит экспедиция

Специалисты Росрыболовства обследуют зону экологической катастрофы в Норильске. Для получения максимально полных данных о нанесенном ущербе будет проведена экспедиция по всей реке Пясина.

Напомним, 29 мая в Норильске получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, произошла утечка около 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. 3 июля президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Для оценки ущерба водным биоресурсам и среде их обитания сформирована специальная комиссия.

О результатах натурного обследования зоны разлива рассказали на оперативном совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, с 11 по 14 июня специалисты ФАР с вертолета осмотрели место аварии и близлежащие территории. Следы нефтепродуктов визуально зафиксированы в реках Далдыкан, Амбарная и по берегам озера Пясино.

Сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии взяли гидробионические пробы на 15 станциях в устье Амбарной и озере Пясино. Эксперты изучат 24 образца зообентоса, 34 – зоопланктона, 15 – фитопланктона, 11 – грунта. Также проведены ихтиологические исследования – поставлены жаберные сети на Амбарной (до и после установки бонов).

Результаты передали во ВНИРО для предварительного расчета ущерба, нанесенного водным биоресурсам. Институт сформировал план работ для точной оценки ущерба, отметили в Росрыболовстве.

Илья Шестаков дал поручение незамедлительно подготовить и провести экспедицию по всему течению реки Пясина до выхода в Карское море. Это позволит получить максимально полные данные для определения окончательного ущерба, нанесенного природе и водным биоресурсам Норило-Пясинской системы.

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