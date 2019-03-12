12 марта 2019 года

Закон приняли, но проливы не открыли

Поправки в закон о госгранице не открыли рыбакам путь через Первый и Второй Курильские проливы. Мешают природоохранные ограничения. Ассоциация «Ярусный промысел» (АЯП) намерена решить проблему транзитного прохода через проливы, рассказал президент объединения Вячеслав Бычков.

Вступление в силу закона «О внесении изменений в Закон РФ «О Государственной границе РФ» не решило проблему транзитного прохода через Первый и Второй Курильские проливы. Напомним, открытие этих двух проливов было одной из задач нового закона. По замыслу инициаторов – депутатов Законодательного собрания Приморского края – поправки позволили бы снизить издержки для рыбацких судов при следовании из Охотского моря в промысловые районы Северных Курил, Восточной Камчатки и Берингова моря.

Однако проливы по-прежнему закрыты, рассказал президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков в интервью журналу « Fishnews – Новости рыболовства». Как и раньше, суда вынуждены следовать Четвертым Курильским проливом, теряя порядка 20 часов промыслового времени.

Основу для проблемы создает действующий до сих пор приказ Минрыбхоза СССР от 30 июня 1986 г. № 349 «Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих». Документ содержит перечень природоохранных ограничений, с указанием районов, в которых они действуют. Как следует из пункта 11.14 приказа, с целью сохранения морских млекопитающих в Первом и Втором Курильском проливах запрещены нахождение судов, подача гудков и других сигналов, полеты на летательных аппаратах ниже 4 км, стрельба, добыча рыбы и других морских животных и растений, посещение лежбищ.

Для прохода через проливы необходимо получать разрешения Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, сообщил Вячеслав Бычков. Он отметил, что получение разрешения занимает много времени и невозможно в праздничные и выходные дни, к тому же разрешения выдаются только при неблагоприятных погодных условиях, угрожающих безопасности плавания.

«Исключение сделано только для судов, приписанных к Северо-Курильску, поскольку сам город находится на побережье Второго Курильского пролива и у местных рыбаков нет альтернативного варианта. Им выдаются разрешения на один год», – рассказал президент АЯП.

Он подчеркнул, что на заседании ДВНПС в ноябре 2018 г. представитель Ассоциации «Ярусный промысел» в очередной раз поднял этот вопрос. Еще несколько лет назад Росрыболовство поручило ученым проработать проблему и посмотреть, где эти зоны объективно необходимы, а где они избыточны. Ведь за прошедшее время во многих местах ситуация изменилась и морских млекопитающих там уже нет либо, напротив, их много, и потому нет нужды в жестком режиме их охраны. Участники заседания ДВНПС согласились с необходимостью решения проблемы.

По мнению Вячеслава Бычкова, нужно разрешить судам проходить Первым и Вторым Курильскими проливами в уведомительном порядке. «Никто не спорит с тем, что морского зверя нужно охранять, но необходимо подходить к вопросу рационально, – сказал он. – Речь не идет о том, чтобы открыв проливы и позволить там делать все что угодно. Давайте пропишем жесткие ограничения и запреты, но нужно искать консенсус между вопросами охраны морских зверей и интересами рыбаков. К сожалению, я пока не вижу развязки, поскольку имеют место возражения со стороны Минприроды России, которые пока не преодолены. Но эта тема для нас имеет принципиальное значение, и мы будем продолжать добиваться положительного решения».

Fishnews