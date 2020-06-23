23 июня 2020 года

Российский лосось потеснил импортного

У форелеводов большие возможности по импортозамещению в связи со спросом на свежую рыбу, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, отечественное производство по объемам уже приблизилось к выпавшему из-за контрсанкций импорту.

В рамках рабочей поездки в СЗФО руководитель Росрыболовства Илья Шестаков посетил одно из форелеводческих хозяйств Карелии с садками в акватории Ладожского озера. На встрече с руководством и работниками предприятия подняли вопросы как развития производства, так и тормозящих его факторов. Обсудили обеспечение качественными кормами и посадочным материалом, проблемы санитарно-ветеринарной безопасности, внедрения природосберегающих технологий, сбыта продукции.

Глава Росрыболовства отметил, что комплексный проект «Лососеводство» вошел в Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г., утвержденную в ноябре прошлого года. Согласно этому документу, объем выращиваемой в СЗФО товарной рыбы может достигнуть 120 тыс. тонн. Основная доля отводится именно индустриальной аквакультуре – преимущественно разведению форели и атлантического лосося. Именно на этих объектах специализируется большинство рыбоводных предприятий Северо-Запада.

В прошлом году Карелия заняла второе место в СЗФО по объему выращивания лососевых – 32,6 тыс. тонн. Регион уступил только Мурманской области. В республике еще есть потенциал для расширения производства за счет ввода в эксплуатацию перспективных акваторий, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«У этого сектора товарной аквакультуры колоссальные возможности для импортозамещения, – заявил Илья Шестаков. – После введения Россией контрсанкций из структуры отечественного импорта выпало около 122 тыс. тонн лососевых. Сейчас объем российского производства превысил уже 90 тыс. тонн, то есть мы практически приблизились к замещению. Свежая красная рыба пользуется высоким потребительским спросом, и у нас есть задача по насыщению рынка именно отечественной продукцией».

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