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Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья провела общее годовое собрание

АРПП определилась с повесткой на год

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья продолжает пополнять свои ряды. В 2019 г. объединение активизировало работу, отметили участники общего собрания.

На предприятиях, входящих в состав АРПП, трудится почти 11 тыс. человек, серьезную прибавку по показателям обеспечило вступление в ассоциацию Преображенской базы тралового флота и ВМРП.

Объединение представляет интересы своих участников на ключевых площадках, которые занимаются вопросами рыбной отрасли. Так, президент АРПП Георгий Мартынов рассказал о работе в рамках профильной подкомиссии вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Недавно этот орган упразднили, и теперь проблемами отрасли будет заниматься правительственная комиссия по развитию Дальнего Востока в целом. Очень важно, чтобы у рыбаков осталась такая площадка для работы с органами власти, обратил внимание президент ассоциации.

Одно из ключевых направлений – взаимодействие с законодателями. В июне АРПП и Fishnews совместно провели онлайн-конференцию, на которой вопросы отрасли обсудили сенатор Людмила Талабаева и руководители предприятий.

Объединение также участвует в работе Общественного совета при Росрыболовстве. Есть возможность доносить проблемы рыбохозяйственного комплекса и на площадке межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре – готовится очередное заседание этого органа, Георгий Мартынов пригласил членов ассоциации направить свои предложения по повестке встречи.

Очень важно исключить случаи, когда несвоевременные решения и ошибки в регулировании со стороны органов власти мешают эффективному и рациональному освоению биоресурсов, – этот вывод стал одним из основных на общем собрании.

Один из вопросов – глубоководный краб. В Минсельхозе сообщили, что приготовили изменения по распределению общего допустимого улова, позволяющие вернуть зарезервированные под аукционные квоты объемы в квоты добычи в морских водах, рассказал президент АРПП.

На общем собрании ассоциация определила приоритеты на 2020 г. Объединение продолжит отстаивать базовые принципы распределения квот, бороться с избыточными административными барьерами, работать над совершенствованием правил рыболовства. Волнует бизнес-сообщество и проблема браконьерства.

Первыми вице-президентом ассоциации переизбран Александр Васьков. В состав АРПП приняли компанию «Лодия» и ИП Гамова Руслана Борисовича. Объединение продолжит работать над расширением состава своих участников, подчеркнул Георгий Мартынов.

Fishnews

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