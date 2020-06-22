22 июня 2020 года

Глубоководный краб побудил обратиться к президенту

Аукцион по продаже долей квот добычи крабов-стригунов красного и ангулятуса трижды не состоялся: желающих участвовать в торгах на предложенных условиях не нашлось. Тем не менее право на добычу более чем 8,5 тыс. тонн биоресурса для предприятий до сих по под вопросом.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья направила президенту Владимиру Путину обращение по проблеме распределения квот глубоководных крабов, сообщает корреспондент Fishnews. Эта ситуация – один из примеров того, что искусственно созданные нормативно-правовые барьеры мешают более эффективной работе рыбаков, считают в АРПП.

Как отмечено в письме, действующее законодательство предусматривает, что квоты добычи крабов в инвестиционных целях, которые так и не удалось распределить по итогам торгов, должны были перейти в квоты добычи в морских водах. А значит, объемы должны были получить предприятия, которые традиционно работают на глубоководном промысле.

«Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья неоднократно обращалась в адрес Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства по рыболовству с предложением о необходимости распределения в качестве промышленных квот не реализованных на аукционах объемов глубоководных крабов. Однако до сих пор реальные меры по исправлению данной ситуации не предприняты. В результате из промышленного освоения исключено 8579 тонн квоты глубоководных крабов», – говорится в обращении к главе государства.

Сроки промысла требуют принять безотлагательные меры, заявили в АРПП. Ассоциация попросила президента дать соответствующее поручение правительству.

Ситуация с глубоководными крабами обсуждалась уже на самых разных площадках. В Федеральном агентстве по рыболовству заявили, что для распределения объемов, зарезервированных под квоты добычи в инвестцелях, подготовлены изменения постановлений правительства.

Однако принятие таких поправок – это длительный процесс. С конца июня постепенно, судно за судном, промысел будет останавливаться, предупредил член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня на встрече рыбопромышленников Приморья с сенатором Людмилой Талабаевой. Бюджету это грозит недополучением порядка 467 млн рублей, около 700 специалистов с опытом глубоководного промысла останутся не у дел. Отрасль не получит около 39 млн долларов валютной выручки.

Сенатор подчеркнула, что нужно добиваться решения проблемы с глубоководными крабами. До этого по обращению членов Совета Федерации законность отказа Росрыболовства в распределении квоты проверила Генпрокуратура. Ведомство пришло к выводу, что объемы не распределены в нарушение действующего законодательства.

«Мы изначально выступали против того, чтобы выставлять квоты добычи глубоководных крабов – весьма специфического объекта промысла - на аукцион. Трижды купить эти объемы никто не захотел, трижды торги признали несостоявшимися. Более того, даже если бы аукцион в этом году прошел, осваивать квоты добычи в инвестиционных целях победители смогли бы только с 2021 года. Отсюда совершенно закономерный вопрос: зачем лишать предприятия, которые традиционно работают с этим объектом, возможности добыть более 8,5 тыс. тонн в нынешнем году? Это абсолютно нерациональный подход к использованию биоресурсов. Тем более в непростой экономический период. Сейчас появился проект постановления о распределении, но на процедуру его общественного обсуждения отводится срок до 5 июля. Непонятно, как тогда будет проведено распределение до 1 июля», - прокомментировал президент АРПП Георгий Мартынов.

Fishnews