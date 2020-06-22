Новости
Краб-стригун ангулятус. Фото пресс-службы ТИНРО

Глубоководный краб побудил обратиться к президенту

Аукцион по продаже долей квот добычи крабов-стригунов красного и ангулятуса трижды не состоялся: желающих участвовать в торгах на предложенных условиях не нашлось. Тем не менее право на добычу более чем 8,5 тыс. тонн биоресурса для предприятий до сих по под вопросом.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья направила президенту Владимиру Путину обращение по проблеме распределения квот глубоководных крабов, сообщает корреспондент Fishnews. Эта ситуация – один из примеров того, что искусственно созданные нормативно-правовые барьеры мешают более эффективной работе рыбаков, считают в АРПП.

Как отмечено в письме, действующее законодательство предусматривает, что квоты добычи крабов в инвестиционных целях, которые так и не удалось распределить по итогам торгов, должны были перейти в квоты добычи в морских водах. А значит, объемы должны были получить предприятия, которые традиционно работают на глубоководном промысле.

«Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья неоднократно обращалась в адрес Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства по рыболовству с предложением о необходимости распределения в качестве промышленных квот не реализованных на аукционах объемов глубоководных крабов. Однако до сих пор реальные меры по исправлению данной ситуации не предприняты. В результате из промышленного освоения исключено 8579 тонн квоты глубоководных крабов», – говорится в обращении к главе государства.

Сроки промысла требуют принять безотлагательные меры, заявили в АРПП. Ассоциация попросила президента дать соответствующее поручение правительству.

Ситуация с глубоководными крабами обсуждалась уже на самых разных площадках. В Федеральном агентстве по рыболовству заявили, что для распределения объемов, зарезервированных под квоты добычи в инвестцелях, подготовлены изменения постановлений правительства.

Однако принятие таких поправок – это длительный процесс. С конца июня постепенно, судно за судном, промысел будет останавливаться, предупредил член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня на встрече рыбопромышленников Приморья с сенатором Людмилой Талабаевой. Бюджету это грозит недополучением порядка 467 млн рублей, около 700 специалистов с опытом глубоководного промысла останутся не у дел. Отрасль не получит около 39 млн долларов валютной выручки.

Сенатор подчеркнула, что нужно добиваться решения проблемы с глубоководными крабами. До этого по обращению членов Совета Федерации законность отказа Росрыболовства в распределении квоты проверила Генпрокуратура. Ведомство пришло к выводу, что объемы не распределены в нарушение действующего законодательства.

«Мы изначально выступали против того, чтобы выставлять квоты добычи глубоководных крабов – весьма специфического объекта промысла - на аукцион. Трижды купить эти объемы никто не захотел, трижды торги признали несостоявшимися. Более того, даже если бы аукцион в этом году прошел, осваивать квоты добычи в инвестиционных целях победители смогли бы только с 2021 года. Отсюда совершенно закономерный вопрос: зачем лишать предприятия, которые традиционно работают с этим объектом, возможности добыть более 8,5 тыс. тонн в нынешнем году? Это абсолютно нерациональный подход к использованию биоресурсов. Тем более в непростой экономический период. Сейчас появился проект постановления о распределении, но на процедуру его общественного обсуждения отводится срок до 5 июля. Непонятно, как тогда будет проведено распределение до 1 июля», - прокомментировал президент АРПП Георгий Мартынов.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Заведующий сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ВНИРО, начальник научно-исследовательской станции «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Заведующий профильным сектором лаборатории промысловой океанографии ТИНРО

Дмитрий АНТОНЕНКО

Куда уходит сайра

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Коронавирус бросил нам новые вызовы

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Сезон «А» стал для РРПК рекордным

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.